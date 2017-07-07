В России

вчера, 15:42

10% студентов вузов будет сложно найти работу

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#работа #образование
10% студентов вузов будет сложно найти работу

На рынке — переизбыток специалистов.

Каждый десятый выпускник российского вуза может пополнить ряды безработных из-за переизбытка на рынке труда, следует из доклада аналитического центра при правительстве РФ о сфере образования, опубликованного в четверг.

Как сообщает ТАСС, аналитики также отмечают дисбаланс между спросом на трудовые ресурсы и их предложением на различных уровнях образования.

- Наряду с переизбытком предложения выпускников вузов (на начало 2017 года оно превосходило спрос на 18%) наблюдается недостаток на рынке труда выпускников со средним специальным образованием (на начало 2017 года в среднем отклонение между спросом и предложением на трудовые ресурсы с вузовским образованием составило около 20%), - добавили в центре

3 303
#работа #образование

Комментарии (3)

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Уася

вчера, 23:50
КПРФ, Ты сынок меньше печатай,работой просто и всё у тебя возможно сложится,в этой жизни.
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Ахмат

вчера, 23:47
Диванные специалисты с картонными дипломами,идут в страну ОЗ,...фуфелы кто не хочет работать .Тот этого делать не будет.Надеюсь скоро будете жрать своё г.вно.
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КПРФ

вчера, 19:34
В этой стране с такими горе лидерами никогда ничего будет работать (((
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