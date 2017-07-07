В России
вчера, 15:42
10% студентов вузов будет сложно найти работу
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На рынке — переизбыток специалистов.
Каждый десятый выпускник российского вуза может пополнить ряды безработных из-за переизбытка на рынке труда, следует из доклада аналитического центра при правительстве РФ о сфере образования, опубликованного в четверг.
Как сообщает ТАСС, аналитики также отмечают дисбаланс между спросом на трудовые ресурсы и их предложением на различных уровнях образования.
- Наряду с переизбытком предложения выпускников вузов (на начало 2017 года оно превосходило спрос на 18%) наблюдается недостаток на рынке труда выпускников со средним специальным образованием (на начало 2017 года в среднем отклонение между спросом и предложением на трудовые ресурсы с вузовским образованием составило около 20%), - добавили в центре
Как сообщает ТАСС, аналитики также отмечают дисбаланс между спросом на трудовые ресурсы и их предложением на различных уровнях образования.
- Наряду с переизбытком предложения выпускников вузов (на начало 2017 года оно превосходило спрос на 18%) наблюдается недостаток на рынке труда выпускников со средним специальным образованием (на начало 2017 года в среднем отклонение между спросом и предложением на трудовые ресурсы с вузовским образованием составило около 20%), - добавили в центре
3 303
Уася
Ахмат
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