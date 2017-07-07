«ФИФА! Рейдеров прогони!»

Да Боже мой, всем плевать!

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Сегодня напротив окон региональной прокуратуры противники смены руководителя областной федерации футбола провели пикет.



К началу протестной акции на улице Зегеля в Липецке негодующих переменой в руководстве областной федерации футбола собрались семь человек в полицейской форме (старшим у стражей правопорядка был человек с погонами подполковника) и несколько людей в штатском. Впрочем, пришедших на пикет общественников они не тронули. Поэтому член областной региональной общественной организации Сергей Назаров спокойно с помощью молодого человека растянул напротив окон прокуратуры плакат с призывом к ФИФА защитить липецкий футбол от произвола чиновников.



- Действия нескольких членов учредителей Липецкой региональной общественной организации «Федерация футбола» считаю рейдерским захватом. Группа лиц посчитала, что Устав организации для них - не закон. Хотим обратить внимание на этот беспредел прокурора области Константина Кожевникова, большого любителя этого вида спорта, - сказал GOROD48 Сергей Назаров.



Сергей Назаров также обратился с иском к ЛРОО «Федерация футбола» в Советский районный суд Липецка. В заявлении он написал, что на собрании учредителей присутствовали всего четыре человека - Николай Егоров, Игорь Лысенко, Юрий Сухомлинов и Борис Чумарин, которые и сменили руководителя организации (вместо Владимира Миткеева им стал Дмитрий Павлов). По мнению Назарова, такое решение должна была принять не эта четверка, а созванная конференция, как указано в Уставе организации.



Сергей Назаров своей протестной акцией хотел привлечь внимание горожан. Но те равнодушно проходили мимо окруженных полицией пикетчиков.



- А что, в Липецке есть футбол? - переспросил корреспондента GORPD48 мужчина, которому был задан вопрос о том, подпишет ли он протестный лист на имя прокурора региона. - С таким же успехом они могли бы собирать подписи против вторжения на нашу планету инопланетян.