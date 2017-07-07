Общество

вчера, 15:34

«ФИФА! Рейдеров прогони!»

5 1429
#футбол
«ФИФА! Рейдеров прогони!»

Да Боже мой, всем плевать!

Загрузка плеера
Сегодня напротив окон региональной прокуратуры противники смены руководителя областной федерации футбола провели пикет.

К началу протестной акции на улице Зегеля в Липецке негодующих переменой в руководстве областной федерации футбола собрались семь человек в полицейской форме (старшим у стражей правопорядка был человек с погонами подполковника) и несколько людей в штатском. Впрочем, пришедших на пикет общественников они не тронули. Поэтому член областной региональной общественной организации Сергей Назаров спокойно с помощью молодого человека растянул напротив окон прокуратуры плакат с призывом к ФИФА защитить липецкий футбол от произвола чиновников.

- Действия нескольких членов учредителей Липецкой региональной общественной организации «Федерация футбола» считаю рейдерским захватом. Группа лиц посчитала, что Устав организации для них - не закон. Хотим обратить внимание на этот беспредел прокурора области Константина Кожевникова, большого любителя этого вида спорта, - сказал GOROD48 Сергей Назаров.

Сергей Назаров также обратился с иском к ЛРОО «Федерация футбола» в Советский районный суд Липецка. В заявлении он написал, что на собрании учредителей присутствовали всего четыре человека - Николай Егоров, Игорь Лысенко, Юрий Сухомлинов и Борис Чумарин, которые и сменили руководителя организации (вместо Владимира Миткеева им стал Дмитрий Павлов). По мнению Назарова, такое решение должна была принять не эта четверка, а созванная конференция, как указано в Уставе организации.

Сергей Назаров своей протестной акцией хотел привлечь внимание горожан. Но те равнодушно проходили мимо окруженных полицией пикетчиков.

- А что, в Липецке есть футбол? - переспросил корреспондента GORPD48 мужчина, которому был задан вопрос о том, подпишет ли он протестный лист на имя прокурора региона. - С таким же успехом они могли бы собирать подписи против вторжения на нашу планету инопланетян.
img-big-0
img-small-0
5 1429
#футбол

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Григорьев

вчера, 22:45
А насчёт футбола верно. Только убогие нации могут ставить национальной идеей футбол, в который играть не умеют, и создание орудий убийства.
ответить

Григорьев

вчера, 22:44
Был на пикете. Давал полицаям объяснение, почему пикет проводится именно здесь. Оказывается по планировке этот дом состоит из двух домов стоящих на соседних улицах. Причём оба окнами смотрят на Зегеля. Никогда не думал о таком маразме, что в Липецке дом выходящий на Зегеля стоит на Желябова,
ответить

цирк

вчера, 20:39
обратился к кожевникову-лучше бы в детский сад
ответить

На видео мужчина рассказал

вчера, 17:12
Что прокуратура по их заявлению проверку не проводит и делает вид. сто их это не касается
ответить

Ржунемагу

вчера, 15:58
Нет никакого футбола не в вонючем липецке не в рассии
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области задержан молодой бомж, угнавший за один день 4 автомобиля
#угон
5
В Липецкой области задержан молодой бомж, угнавший за один день 4 автомобиля

вчера, 20:17

Происшествия
Липчанина отправили в колонию строгого режима из-за телефона
#суд #приговор #покушение на кражу
16
Липчанина отправили в колонию строгого режима из-за телефона

вчера, 15:03

Происшествия
Липецкую компанию оштрафуют на 1 млн рублей за попытку вознаграждения пристава
#взятка #коррупция
1
Липецкую компанию оштрафуют на 1 млн рублей за попытку вознаграждения пристава

вчера, 14:46

Происшествия
45 пачек масла и 12 пачек творога исчезли из магазина
#кража #магазин
5
45 пачек масла и 12 пачек творога исчезли из магазина

вчера, 11:12

Происшествия
Липчанин стал жертвой интернет-мошенничества
#мошенничество
2
Липчанин стал жертвой интернет-мошенничества

вчера, 10:33

Происшествия
14-летний подросток угнал в Липецке автомобиль
9
14-летний подросток угнал в Липецке автомобиль

вчера, 08:42

Происшествия