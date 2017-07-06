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В липецких магазинах нашли просрочку

304
#торговля
В липецких магазинах нашли просрочку

С истекшим сроком годности были куриная голень, козинаки, продукт сыросодержащий, блинчики.

В ходе информационно-аналитического наблюдения в магазинах Липецкого района в одной из торговых точек в деревне Новодмитриевка выявлены факты нарушения  правил продажи отдельных видов товаров  и требований санитарного законодательства.

Так, с истекшим сроком годности находились в продаже следующие продукты питания: замороженная голень куриная, козинаки “Ассорти”, продукт сыросодержащий “Орбита” и “Надежда”, блинчики замороженные клубничные.

Там же отсутствовали весы для проверки покупателем правильности веса и стоимости покупки; отсутствовали единообразные и четко оформленные ценники с указанием наименования реализуемых товаров; в торговом зале товары (газированные напитки) находились в таре производителя на полу без поддонов и поддтоварников. 
304
#торговля

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