В липецких магазинах нашли просрочку

С истекшим сроком годности были куриная голень, козинаки, продукт сыросодержащий, блинчики.

В ходе информационно-аналитического наблюдения в магазинах Липецкого района в одной из торговых точек в деревне Новодмитриевка выявлены факты нарушения правил продажи отдельных видов товаров и требований санитарного законодательства.



Так, с истекшим сроком годности находились в продаже следующие продукты питания: замороженная голень куриная, козинаки “Ассорти”, продукт сыросодержащий “Орбита” и “Надежда”, блинчики замороженные клубничные.



Там же отсутствовали весы для проверки покупателем правильности веса и стоимости покупки; отсутствовали единообразные и четко оформленные ценники с указанием наименования реализуемых товаров; в торговом зале товары (газированные напитки) находились в таре производителя на полу без поддонов и поддтоварников.