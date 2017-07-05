Общество

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Липецкий предприниматель заплатит 200 тысяч рублей за продажу алкоголя несовершеннолетним

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#алкоголь #спиртное
Липецкий предприниматель заплатит 200 тысяч рублей за продажу алкоголя несовершеннолетним

Пиво и "Джокер" влетели в "копеечку".

16 июня мировым судьей судебного участка №17 Советского судебного района было вынесено постановление о привлечении к административной ответственности ИП Сафронова по ч.2.1 ст. 14.16 КоАП РФ и назначении штрафа в размере 100 000 рублей за продажу несовершеннолетним алкогольной продукции в киоске №4739, а именно алкогольного напитка «Джоли Джокер», емкостью 1,5 л, с объемным содержанием этилового спирта 6,8%.

Сегодня, 5 июля мировым судьей судебного участка №20 Советского судебного района было вынесено уже второе постановление по аналогичному составу правонарушения о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ч.2.1 ст. 14.16 КоАП РФ, ИП Сафронова В.И. и назначении административный штраф в размере 100 000 рублей за продажу алкогольной продукции – пиво «Приятель нефильтрованное», объемом 1,5 л., содержанием алкоголя 5,0 % несовершеннолетнему в том же торговом объекте.

Злостное неисполнение предпринимателем требований действующего законодательства вследствие ненадлежащего исполнения трудовых обязанностей его работниками не является обстоятельством, освобождающим предпринимателя от административной ответственности, а свидетельствует об отсутствии надлежащего контроля со стороны предпринимателя за действиями своих работников, за что он и привлечен к административной ответственности с назначением максимального штрафа по данной статье, - сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики области.
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#алкоголь #спиртное

Комментарии (2)

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яяяяя

3 минуты назад
Все в гаражи за пойлом!!!Круглосуточно!
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Побольше алкозапретов

41 минуту назад
Самогон прет! Таких продаж у маво соседа давно небыло.
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