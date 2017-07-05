Липецкие кадеты отличились на Спартакиаде молодёжи России

За победу на Всероссийском финале Спартакиады молодёжи России допризывного возраста состязались команды из 62 субъектов России.

Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, сборная Липецкой области оказалась в пятерке лучших на Спартакиаде молодёжи России допризывного возраста.За победу на Всероссийском финале Спартакиады молодёжи России допризывного возраста состязались команды из 62 субъектов РФ. Липецкую область представляла сборная команда, сформированная из кадет школы №14 города Липецка.

В программе соревнований были прыжки с разбега и с места, метание гранаты, бег на 100 и 3000 м, строевая подготовка, разборка автомата, подтягивание на перекладине, стрельба, плавание и т.д., а также выполнение нормативов комплекса ГТО. Наши спортсмены отличились как в командном зачете, так и в личном. По строевой подготовке липецкой дружине не хватило лишь 1 балла до абсолютного результата - 59 баллов из 60. Больше сумели набрать только допризывники из Ростовской области и Ставропольского края, в результате чего липчане заняли почетное третье место. Третьими наши ребята стали и в командном зачёте в плавании на 50 метров. 3 медали в личных зачётах Липецкой сборной принесли Александр Язиков (1 место в поднимании туловища из положения лёжа, 3 место в прыжках в длину с места), Александр Андреев (2 место в беге на 3000 м).

По итогам Спартакиады, которая проходила в Краснодаре, липчане заняли пятое место, что является рекордом Липецкой области в истории подобных соревнований.

Организаторы Спартакиады молодежи России допризывного возраста – Министерство спорта России и Министерство обороны России. Это одно из самых значимых мероприятий, проводимых в России по подготовке граждан к военной службе.

Фото doal.ru