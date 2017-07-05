Общество

вчера, 16:39

Подопечные Елецкого психинтерната посетили музей-заповедник «Царицыно»

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#интернат #экскурсия
Подопечные Елецкого психинтерната посетили музей-заповедник «Царицыно»

Елецкого психоневрологического интерната посетили крупнейший музей-заповедник Москвы «Царицыно», который включает в себя дворцовый ансамбль последней трети XVIII века и исторический пейзажный парк с прудами и фонтанами.

Насыщенный  экскурсионный день  состоял из прогулки по территории музея, путешествия на электромобилях в сопровождении аудиогида, посещения основных зданий архитектурного комплекса - Большого дворца, Хлебного дома, Кавалерского корпуса.

Следует отметить, что и территория, и здания музея-заповедника полностью адаптированы для всех категорий граждан, так что путешествие было не только интересным и познавательным, но и комфортным, сообщает управление социальной защиты населения Липецкой области.

Фото: szn.lipetsk.ru

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#интернат #экскурсия

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