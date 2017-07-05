Подопечные Елецкого психинтерната посетили музей-заповедник «Царицыно»

Елецкого психоневрологического интерната посетили крупнейший музей-заповедник Москвы «Царицыно», который включает в себя дворцовый ансамбль последней трети XVIII века и исторический пейзажный парк с прудами и фонтанами.

Насыщенный экскурсионный день состоял из прогулки по территории музея, путешествия на электромобилях в сопровождении аудиогида, посещения основных зданий архитектурного комплекса - Большого дворца, Хлебного дома, Кавалерского корпуса.

Следует отметить, что и территория, и здания музея-заповедника полностью адаптированы для всех категорий граждан, так что путешествие было не только интересным и познавательным, но и комфортным, сообщает управление социальной защиты населения Липецкой области.

Фото: szn.lipetsk.ru