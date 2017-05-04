Культура

сегодня, 16:08

Диктор Первого канала проведёт парад в Липецке

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#День Победы #9 мая #Кирилл Калинин
Диктор Первого канала проведёт парад в Липецке

Ведущим митинга 9 Мая будет Кирилл Калинин.

Как сообщает пресс-служба департамента культуры Липецка, торжественный митинг, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, будет вести специально приглашенный московский гость - диктор Первого Канала, ведущий радиостанции «Новое радио» (Москва), официальный голос телеканала «РУ ТВ» Кирилл Калинин.

Напомним, 9 Мая в 9.20 утра с площади Ленина-Соборной стартует марш Победы, в котором примут участие первые лица области и города, представители политических партий и профсоюзных организаций, предприятий и организаций, студенты и школьники. В сопровождении оркестра колонна прошествует по улице Зегеля. Возглавят ее ветераны, которые преодолеют путь до площади Героев на машине. В традиционном шествии ожидается участие не менее 7 тысяч человек.

Торжественный митинг начнется в 10.00. Парадом пройдут военнослужащие Липецкого авиацентра, бойцы национальной гвардии, отряды полиции, сотрудников МЧС России по Липецкой области и кадеты. Митинг завершится минутой молчания и возложением цветов и венков к мемориалу у Вечного огня. В концертной программе примут участие дети из липецких школ искусств.

Сразу после завершения официальной части праздника липчан и гостей города приглашают в Быханов сад на традиционную программу «Солдатский привал». В 10.30 здесь откроется полевая кухня, где можно будет попробовать настоящую солдатскую кашу. В праздничном концерте примут участие победители городских фестивалей «Крылья Победы» и «Правнуки Победы».

Фото instagram.com

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#День Победы #9 мая #Кирилл Калинин

Комментарии (6)

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А на нэ нам нанэ

4 минуты назад
да , пригласите его лучше на гей-парад, больше подходит
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А на нэ нам нанэ

5 минут назад
Своих штоль нету, а кто кажно утро глаза мозолит. И ваще, зовите Васю.
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Липчанка

26 минут назад
Знают его тут все как товарища Плотникова
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Алексей.

45 минут назад
Да какой он ведущий из Москвы? Он из Липецка, жил на Новолипецке. Работал на радио «Шансон», потом работал на «Love Radio-Липецк». Эти радио входят в один холдинг в сайтом город48, поэтому эта новость здесь и появилась. Пиарят сами себя! А ведущий он не очень хороший, самый обычный. Не в восторге ни кто.
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невопрос

сегодня, 16:27
вы лучше напишите за сколько лавэ этого сладкого пригасили???...или он даром?)...сомневаюсь
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Эдуард

сегодня, 16:14
классно ! Приду обязательно !!! )))
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