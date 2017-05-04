Диктор Первого канала проведёт парад в Липецке

Ведущим митинга 9 Мая будет Кирилл Калинин.

Как сообщает пресс-служба департамента культуры Липецка, торжественный митинг, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, будет вести специально приглашенный московский гость - диктор Первого Канала, ведущий радиостанции «Новое радио» (Москва), официальный голос телеканала «РУ ТВ» Кирилл Калинин .

Напомним, 9 Мая в 9.20 утра с площади Ленина-Соборной стартует марш Победы, в котором примут участие первые лица области и города, представители политических партий и профсоюзных организаций, предприятий и организаций, студенты и школьники. В сопровождении оркестра колонна прошествует по улице Зегеля. Возглавят ее ветераны, которые преодолеют путь до площади Героев на машине. В традиционном шествии ожидается участие не менее 7 тысяч человек.

Торжественный митинг начнется в 10.00. Парадом пройдут военнослужащие Липецкого авиацентра, бойцы национальной гвардии, отряды полиции, сотрудников МЧС России по Липецкой области и кадеты. Митинг завершится минутой молчания и возложением цветов и венков к мемориалу у Вечного огня. В концертной программе примут участие дети из липецких школ искусств.

Сразу после завершения официальной части праздника липчан и гостей города приглашают в Быханов сад на традиционную программу «Солдатский привал». В 10.30 здесь откроется полевая кухня, где можно будет попробовать настоящую солдатскую кашу. В праздничном концерте примут участие победители городских фестивалей «Крылья Победы» и «Правнуки Победы».

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