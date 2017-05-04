22-летний липчанин задержан при закладке наркотика в тайник

Прокурор Советского района Липецка утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту совершения преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

По версии следствия, 22-летний липчанин через Интернет купил партию наркотика, расфасовал его в 100 полимерных пакетиков и собирался перепродавать через систему тайников на территории города.

Однако при размещении "закладки" он был задержан сотрудниками полиции.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.3 ст. 30, п. "г" ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).

Признав собранные по делу доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.