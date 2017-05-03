Экс-начальника криминальной полиции Липецка наказали на 312 145 рублей

Решение вынес суд Владимира.

Фрунзенский районный суд Владимира огласил резолютивную часть решения по гражданскому делу по иску Медсанчасти МВД по Владимирской области о возмещении ущерба, причиненного преступлением. При подаче иска истец указал, что весной 2013 года бывший начальник УМВД России по Владимирской области и бывший начальник криминальной полиции Липецка Сергей Губарев дал поручение разместить и обеспечить проживание своих родственников и знакомых в реабилитационном центре ФКУЗ «МСЧ МВД России по Владимирской области» за счет средств МСЧ. Размер ущерба оценили свыше чем в 700 000 рублей. Медсанчасть просила взыскать с ответчика Губарева в счет возмещения ущерба 312 145 рублей. Суд удовлетворил исковые требования. Решение в законную силу пока не вступило, резюмируют в суде. Напомним, летом прошлого года экс-начальник криминальной полиции Липецка, пересевший затем в кресло руководителя УМВД по Владимирской области, был признав виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества с использованием своего служебного положения). Суд установил, что в период с декабря 2012 года по сентябрь 2015 года подсудимый во избежание собственных затрат и для извлечения тем самым выгоды материального характера осуществил растрату вверенного ему чужого имущества – неоднократно отдавал подчиненным обязательные для исполнения распоряжения предоставить ему для личного (неслужебного) пользования служебный автомобиль и электронную топливную карту. Ущерб, причиненный потерпевшим (УМВД России по Владимирской области и его структурному подразделению ФКУ ЦХиСО) преступными действиями Губарев, в общей сумме составил около 313 тысяч рублей. Подсудимый признал свою вину, раскаялся в содеянном, способствовал раскрытию и расследованию совершенных им преступлений, полностью возместил потерпевшим ущерб, причиненный его незаконными действиями. С учетом всех обстоятельств дела, данных о личности и образе жизни подсудимого суд окончательно назначил Губареву наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 4 месяца с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, с выполнением организационно-распорядительных полномочий в государственных органах на срок 3 года. В соответствии со ст. 73 УК РФ суд постановил назначенное ему наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года. До назначения во Владимирскую область Сергей Губарев работал первым заместителем начальника УВД по Липецкой области - начальником криминальной милиции. В 2011 году стал заместителем начальника УМВД России по Липецкой области - начальником полиции. 30 сентября 2012 года указом президента РФ Губарев был назначен начальником управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Владимирской области.