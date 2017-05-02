В России

9 минут назад

Хищение 114 млрд рублей оценили в 10 лет колонии

26
#банк #мошенничество
Хищение 114 млрд рублей оценили в 10 лет колонии

И штраф в 400 000 рублей.

Государственный обвинитель во вторник, 2 мая, потребовал назначить 10 лет колонии общего режима и штраф в 400 000 рублей главе «Внешпромбанка» Ларисе Маркус по делу о хищении 114 миллиардов рублей, передает РИА Новости. Процесс идет в Хамовническом суде Москвы.

Президент "Внешпромбанка" Лариса Маркус и ее заместитель Екатерина Глушакова обвиняются по статье УК "Мошенничество и растрата в особо крупном размере, совершенное группой лиц". В течение по меньшей мере шести лет в руководстве банка действовала преступная группа под руководством Маркус и ее брата Георгия Беджамова, следует из обвинительного заключения, которое зачитал на заседании гособвинитель. По делу проходит и Беджамов, который находится в Монако; власти княжества отказали России в его экстрадиции.

Дело Маркус рассматривается в особом порядке — без изучения доказательств при полном признании вины. В этом случае наказание не может превышать двух третей от максимально возможного.
26
#банк #мошенничество

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Автоинспекторы проверят безопасность пассажирских перевозок

4 минуты назад

Общество
Детям из Хлевенского района рассказали о правах человека
#права человека
Детям из Хлевенского района рассказали о правах человека

6 минут назад

Общество
В Липецке снова нашли продукты из будущего
#торговля
2
В Липецке снова нашли продукты из будущего

59 минут назад

Общество