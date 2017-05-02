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9 минут назад
Хищение 114 млрд рублей оценили в 10 лет колонии
И штраф в 400 000 рублей.
Государственный обвинитель во вторник, 2 мая, потребовал назначить 10 лет колонии общего режима и штраф в 400 000 рублей главе «Внешпромбанка» Ларисе Маркус по делу о хищении 114 миллиардов рублей, передает РИА Новости. Процесс идет в Хамовническом суде Москвы.
Президент "Внешпромбанка" Лариса Маркус и ее заместитель Екатерина Глушакова обвиняются по статье УК "Мошенничество и растрата в особо крупном размере, совершенное группой лиц". В течение по меньшей мере шести лет в руководстве банка действовала преступная группа под руководством Маркус и ее брата Георгия Беджамова, следует из обвинительного заключения, которое зачитал на заседании гособвинитель. По делу проходит и Беджамов, который находится в Монако; власти княжества отказали России в его экстрадиции.
Дело Маркус рассматривается в особом порядке — без изучения доказательств при полном признании вины. В этом случае наказание не может превышать двух третей от максимально возможного.
Президент "Внешпромбанка" Лариса Маркус и ее заместитель Екатерина Глушакова обвиняются по статье УК "Мошенничество и растрата в особо крупном размере, совершенное группой лиц". В течение по меньшей мере шести лет в руководстве банка действовала преступная группа под руководством Маркус и ее брата Георгия Беджамова, следует из обвинительного заключения, которое зачитал на заседании гособвинитель. По делу проходит и Беджамов, который находится в Монако; власти княжества отказали России в его экстрадиции.
Дело Маркус рассматривается в особом порядке — без изучения доказательств при полном признании вины. В этом случае наказание не может превышать двух третей от максимально возможного.