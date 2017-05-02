В Липецке открылась «Академия детективов»

Юные липчане могут блеснуть в роли Шерлока Холмса

«Академия детективов» - это увлекательный квест, который позволяет его участникам не только пережить приключения и порешать задачи-головоломки, но и, поучаствовав в турнире, выиграть грант на дополнительное образование, сообщили в областной детской библиотеке. В "Академия" ждут детективные истории, основанные на сюжетах детских сказок, потешек, скороговорок и даже загадок. Участнику отводится роль Шерлока Холмса, который должен раскрыть «дело» и поймать «злодея».

"Но, как известно, квестов без подсказок-ключей не бывает, поэтому тот, кто включится в игру, должен прийти в библиотеку и найти на одной из книжных полок секретный «Код Шерлока», который поможет успешно пройти квест", сообщили в библиотеке.