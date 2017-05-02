Общество

41 минуту назад

В Липецке открылась «Академия детективов»

142
#детектив
В Липецке открылась «Академия детективов»

Юные липчане могут блеснуть в роли Шерлока Холмса

«Академия детективов» - это увлекательный квест, который позволяет его участникам не только пережить приключения и порешать задачи-головоломки, но и, поучаствовав в турнире, выиграть грант на дополнительное образование, сообщили в областной детской библиотеке. В "Академия" ждут детективные истории, основанные на сюжетах детских сказок, потешек, скороговорок и даже загадок. Участнику отводится роль Шерлока Холмса, который должен раскрыть «дело» и поймать «злодея».

"Но, как известно, квестов без подсказок-ключей не бывает, поэтому тот, кто включится в игру, должен прийти в библиотеку и найти на одной из книжных полок секретный «Код Шерлока», который поможет успешно пройти квест", сообщили в библиотеке.

142
#детектив

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Пьяный липчанин расстреливал прохожих и машины из пистолета
#стрельба #хулиганство
2
Пьяный липчанин расстреливал прохожих и машины из пистолета

50 минут назад

Происшествия
Липчанин обокрал дачный домик в Тамбовской области
#кража
Липчанин обокрал дачный домик в Тамбовской области

сегодня, 11:11

Происшествия
Заведующую детским садом «сдали» жители Грязей
#мошенничество
3
Заведующую детским садом «сдали» жители Грязей

сегодня, 11:07

Происшествия