В Липецке появился «Лес Победы»

Посадку 150 лиственных деревьев посвятили приближающейся годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В Липецкой области провели большую уборку. На Всероссийский субботник «Зелёная весна» вышли сотни жителей региона. К масштабной экологической акции присоединились сотрудники органов власти, различных ведомств и коммерческих структур, управляющих компаний во всех городах и районах.



Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, не остались в стороне предприятия сферы торговли и услуг. Главный фронт работ развернулся в Нижнем парке. Школьники вместе с руководителями региона взяли в руки лопаты и саженцы. Уже через несколько лет здесь зашумит «Лес Победы», эту аллею из 150 молодых лиственных деревьев посвятили приближающейся годовщине Победы в Великой Отечественной войне.



На уборку окрестностей Нижнего парка вышли несколько сотен человек. После зимы из-под снега вместе с первоцветами повсюду появляется разный хлам. Полиэтиленовые пакеты, пластиковая посуда, бутылки – стандартный набор от отдыхающих. Организаторы только успевали раздавать мешки для мусора. Уборка территорий и посадка деревьев прошла во всех частях Липецка. Не остались в стороне торговые предприятия. Убирали прилегающую территорию от прошлогодней листвы и бытового мусора, красили фасады, начищали до блеска ступени и витрины.



Субботник провели в рамках федеральной экологической акции «Зелёная весна». Она стартовала 22 апреля и продлится во всех регионах страны ровно месяц.



Фото liptorg-cp.ru