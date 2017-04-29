Общество

50 минут назад

Липецкую область снова показали в Вечернем Урганте

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#Иван Ургант #Вечерний Ургант
Липецкую область снова показали в Вечернем Урганте

Слоганом программы стал "Силы в мышцы мне добавишь, сытный липецкий опарыш".

В Липецке снова побывала съемочная группа программы "Вечерний Ургант". На этот раз Алла Михеева сняла "Острый репортаж" о производстве кормов на основе личинок мух, и даже презентовала Ивану Урганту подарки из Липецкой области: опарыш цельный, опарыш перемолотый и банку мёда.

Алла Михеева побывала в селе Павловское Лебедянского района, что в 45 километрах от Липецка. Там разводят опарыши для белковых кормов и добавок. Специальный корреспондент "Вечернего Урганта" посмотрела на производство, покормила личинок тухлым мясом, а потом сомов на осетровой ферме - личинками. И даже сама по пробовала опарыши на вкус.

Идея разведения мух и личинки как белковой добавки пришла в голову создателям павловской лаборатории с разведения рыболовного опарыша. Но оказалось, сфер приминения личинок куда больше.

В одном инсектарии содержат мухи молодые. Во втором, мухи готовые к оплодотворению. Тут же они и откладывают яйца на специально приготовленный «фарш». Вскоре из яиц вылупятся личинки. Опарыш также размещается по разным камерам, проходя различные этапы, вплоть до просеивания и готовности размещения в сушилку. На выходе - сухая масса, добавка в корма, которая является практически чистым протеином.

Фото - скриншот с видео "Первого канала"
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#Иван Ургант #Вечерний Ургант

Комментарии (4)

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Ешьте опарыши, в них есть протеин

4 минуты назад
Ещё в начале восьмидесятых нашу область никто не знал, кого не спроси про Липецк никто не ведал, но все с уверенностью говорили что Липецк это на Украине, но наш город всё таки знали под названием Новолипецк, так как по телевизору редко но проскакивали репортажи о Новолипецком заводе, а сейчас всё чаще и чаще упоминают наш город , в негативном русле но всё таки, в Москве Липецк известен как Шанхай, в котором всё рушится, грязно, плохие дороги ,безработица , депрессия, низкие зарплаты и большое количество самоубийств, и никакие положительные приписки от Росстата не могут вывести нашу область в разряд положительных,.
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Сытный опарыш

11 минут назад
Это слоган про Королева
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М-да

40 минут назад
ноу комент )
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Зритель

40 минут назад
Что то часто они стали про нашу область вспоминать.К чему бы это?
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