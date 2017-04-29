Липецкую область снова показали в Вечернем Урганте

Слоганом программы стал "Силы в мышцы мне добавишь, сытный липецкий опарыш".

В Липецке снова побывала съемочная группа программы "Вечерний Ургант". На этот раз Алла Михеева сняла "Острый репортаж" о производстве кормов на основе личинок мух, и даже презентовала Ивану Урганту подарки из Липецкой области: опарыш цельный, опарыш перемолотый и банку мёда.



Алла Михеева побывала в селе Павловское Лебедянского района, что в 45 километрах от Липецка. Там разводят опарыши для белковых кормов и добавок. Специальный корреспондент "Вечернего Урганта" посмотрела на производство, покормила личинок тухлым мясом, а потом сомов на осетровой ферме - личинками. И даже сама по пробовала опарыши на вкус.



Идея разведения мух и личинки как белковой добавки пришла в голову создателям павловской лаборатории с разведения рыболовного опарыша. Но оказалось, сфер приминения личинок куда больше.



В одном инсектарии содержат мухи молодые. Во втором, мухи готовые к оплодотворению. Тут же они и откладывают яйца на специально приготовленный «фарш». Вскоре из яиц вылупятся личинки. Опарыш также размещается по разным камерам, проходя различные этапы, вплоть до просеивания и готовности размещения в сушилку. На выходе - сухая масса, добавка в корма, которая является практически чистым протеином.



Фото - скриншот с видео "Первого канала"