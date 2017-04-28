Общество
45 минут назад
Поводок для ребенка вызвал жаркие споры у липчан
Земляки обсуждают гуманность приспособления.
Подписчики группы «Потребитель 48» не на шутку схлестнулись в споре, казалось бы, по безобидному предмету. Жаркие словесные баталии вызвало приспособление для детей — поводок для ребенка. Липчане активно спорят о том, насколько гуманно применять это устройство на практике.
- Жаль что ещё не спрашивают про намордник для ребёнка! - восклицает Николай Кукуруза.
- Это нужно, когда ребенок учится ходить, что бы не падал, - парирует Светлана Перелыгина.
- Хорошо хоть не мужика на поводок посадили, чтобы не убежал, - шутит Елена Лысенко.
- Как по мне, очень полезная вещь. Дети порой очень любопытны. И если вы знаете, что отдых будет активен либо ребёнку захочется подойти близко к краю того же фонтана, как раз эти вожжи - вещь необходимая. И лично мне все равно на мнение посторонних. Зато я знаю,что в случае чего,моё дитя защищено как минимум +30%, - высказывается Ольга Присвирина.
- У одних детей будет опыт поддержки родителей: и физической - чтобы не упал, и моральной, когда упадет. У других детей - опыт хождения на поводке, - считает Виктория Савченко.
- Вожжи, поводки, намордники... Что дальше ?! Клетки?! А потом удивляются жестоким преступлениям и искренне не понимают - откуда что берется, и никому что-то в голову не приходит, что все это из детства, - рассуждает Василиса Иванова.
- Я бы своего старшего на такую штучку привязала. Думаю очень удобно! Ему 3 года, он очень активный у нас! Особенно, когда везёшь младшую в коляске, ещё сумка с продуктами в руках, живём у трассы, а он ещё может резко вынуть руку и бежать в разные стороны, - поясняет Виктория Свежевская.
- Я погуглила отзывы: вещь действительно полезная. Полагаю, что многих этот поводок смутил именно из-за названия конкретного производителя. Все-таки "детские вожжи" как-то приятнее на слух воспринимаются, чем "поводок для ребёнка", который сразу вызывает ассоциации с собакой, - делится мнением Юлия Сарафонова.
- Раскудахтались: «Зачем? Зачем?». Вам всем не все равно, как какая -нибудь мама гуляет с ребенком, если от этого нет вреда никому. Есть вещи необъяснимые лично для меня - накачивать губы, увеличивать сиськи, наращивать волосы. А тут безобидной вещице удивляются, - резюмирует Анжелика Ярцева.
Добавим, что свое мнение по безобидному приспособлению для безопасности ребенка высказали порядка 70 человек.
- Жаль что ещё не спрашивают про намордник для ребёнка! - восклицает Николай Кукуруза.
- Это нужно, когда ребенок учится ходить, что бы не падал, - парирует Светлана Перелыгина.
- Хорошо хоть не мужика на поводок посадили, чтобы не убежал, - шутит Елена Лысенко.
- Как по мне, очень полезная вещь. Дети порой очень любопытны. И если вы знаете, что отдых будет активен либо ребёнку захочется подойти близко к краю того же фонтана, как раз эти вожжи - вещь необходимая. И лично мне все равно на мнение посторонних. Зато я знаю,что в случае чего,моё дитя защищено как минимум +30%, - высказывается Ольга Присвирина.
- У одних детей будет опыт поддержки родителей: и физической - чтобы не упал, и моральной, когда упадет. У других детей - опыт хождения на поводке, - считает Виктория Савченко.
- Вожжи, поводки, намордники... Что дальше ?! Клетки?! А потом удивляются жестоким преступлениям и искренне не понимают - откуда что берется, и никому что-то в голову не приходит, что все это из детства, - рассуждает Василиса Иванова.
- Я бы своего старшего на такую штучку привязала. Думаю очень удобно! Ему 3 года, он очень активный у нас! Особенно, когда везёшь младшую в коляске, ещё сумка с продуктами в руках, живём у трассы, а он ещё может резко вынуть руку и бежать в разные стороны, - поясняет Виктория Свежевская.
- Я погуглила отзывы: вещь действительно полезная. Полагаю, что многих этот поводок смутил именно из-за названия конкретного производителя. Все-таки "детские вожжи" как-то приятнее на слух воспринимаются, чем "поводок для ребёнка", который сразу вызывает ассоциации с собакой, - делится мнением Юлия Сарафонова.
- Раскудахтались: «Зачем? Зачем?». Вам всем не все равно, как какая -нибудь мама гуляет с ребенком, если от этого нет вреда никому. Есть вещи необъяснимые лично для меня - накачивать губы, увеличивать сиськи, наращивать волосы. А тут безобидной вещице удивляются, - резюмирует Анжелика Ярцева.
Добавим, что свое мнение по безобидному приспособлению для безопасности ребенка высказали порядка 70 человек.
народ
???!!!
гость
Мама