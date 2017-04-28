В Липецке создадут «Стену Памяти»

Акция посвящена Дню Победы.

Оригинальный формат сохранения памяти об участниках Великой Отечественной войны выбрали в Липецкой областной юношеской библиотеке. Там 4 мая планируют открыть «Стену Памяти».



- Такая патриотическая акция проходит у нас впервые. Раньше мы создавали буктрейлеры, а теперь решили дать липчанам возможность рассказать о том, какой след война оставила в их семье, о тех, кто сражался за наше будущее, - рассказали GOROD48 в учреждении культуры. - Из собранных снимков войнов или их копий мы создадим большую экспозицию. Это и станет «Стеной Памяти».



Принять участие в акции и рассказать и Герое своей семьи может любой желающий. Для этого необходимо сделать всего лишь два действия. Во-первых, прислать на электронный адрес или принести в библиотеку фото родственника-участника Великой Отечественной войны и краткую информацию о нем (ФИО годы жизни, звание, награды, место службы). Во-вторых, прийти 4 мая на торжественное открытие фотоэкспозиции и рассказать о своём герое.