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Ученые: диетические продукты способствуют ожирению

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Ученые: диетические продукты способствуют ожирению

Американские ученые доказали, что диетические продукты являются главной причиной ожирения

Ученые из Университета Джорджии в США пришли к неожиданным заключениям в ходе исследования диетической продукции. Согласно представленным выводам, часть продуктов для "похудения" ведут к стабильному набору веса, как сообщает Росбалт

Специалисты рассказали, что большинство так называемых диетических продуктов с низким содержанием жира или его полным отсутствием имеют повышенное количество сахара и маскируются под причудливыми названиями, создавая впечатление, что они полезны. Однако такие продукты могут навредить печени и привести к ожирению.

Так, в ходе опытов у крыс, получающих продукты с низким содержанием жиров и высоким содержанием сахара, жировые отложения в организме росли более чем в два раза быстрее, чем у других грызунов.

"Оказалось, что при употреблении "диетической" пищи организм вырабатывает жир в два раза эффективнее, чем во всех других случаях. Иными словами, крысам нужно было в два раза меньше калорий на такой диете, чтобы потолстеть так же сильно, как их сородичам, употреблявшим жирную пищу", – пояснили ученые.
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