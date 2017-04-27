С начала года в Липецкой области изъято 1327 единиц контрафакта

В Липецкой области обнаружили контрафактную рыболовную леску.

Как сообщает пресс-служба Центрального таможенного управления, за прошлый год Липецкой таможней совместно с УМВД России по Липецкой области было выявлено 42 285 единиц контрафактной продукции. Липецкой таможней были направлены в УМВД России по Липецкой области материалы в отношении товаров, обладающих признаками контрафакта. На основании переданной информации, в ходе оперативных мероприятий были изъяты из гражданского оборота и признаны контрафактными товары, маркированные товарными знаками известных фирм: предметы одежды с товарным знаком «Adidas», «Reebok» леска для рыбной ловли с товарными знаками «POWER PRO», «SHIMANO».



В первом квартале этого года совместно с УМВД России по Липецкой области из торговой сети потребительского рынка Липецкой области изъяты контрафактные товары в количестве 1 327 единиц (леска с торговым знаком ШИМАНО). По всем выявленным фактам, на основании заявлений правообладателей, были возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 14.10 КоАП РФ – «Незаконное использование товарного знака». Руководители предприятий, реализующих данную продукцию, были привлечены к административной ответственности. На нарушителей наложено штрафов на сумму 150 тысяч рублей.



Фото ctu.customs.ru