Липецкая область присоеденилась к Всероссийской кампании против поджогов сухой травы

А накануне прошли проверки расположенных на территории региона заповедников.

27 апреля в Липецкой области состоится Единый день Всероссийской информационной кампании Рослесхоза против поджогов сухой травы «Береги лес!».

Как сообщили в ведомстве, цель информационной кампании – формирование устойчивого общественного мнения о недопустимости выжигания сухой травы, о практической бесполезности таких выжиганий и нанесении вреда окружающей среде, о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесу и на прилегающих к лесу территориях.

Управление Росприроднадзора по Липецкой области осуществляет федеральный государственный пожарный надзор в лесах на землях особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения. В преддверии пожароопасного периода 2017 года Управлением завершены внеплановые проверки ФГБОУ ВО «ВГУ» заповедник «Галичья гора» и ФГБУ «Воронежский государственный биосферный заповедник».

Управление напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах: запрещается разводить костры, бросать горящие спички, окурки, стекло и стеклянную тару и оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином и другими горючими веществами материалы в непредусмотренных для этого местах.



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