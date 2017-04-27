Общество

47 минут назад

Липецкая область присоеденилась к Всероссийской кампании против поджогов сухой травы

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#Лес #трава #Росприроднадзор #поджоги травы
Липецкая область присоеденилась к Всероссийской кампании против поджогов сухой травы

А накануне прошли проверки расположенных на территории региона заповедников.

27 апреля в Липецкой области состоится Единый день Всероссийской информационной кампании Рослесхоза против поджогов сухой травы «Береги лес!».

Как сообщили в ведомстве, цель информационной кампании – формирование устойчивого общественного мнения о недопустимости выжигания сухой травы, о практической бесполезности таких выжиганий и нанесении вреда окружающей среде, о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесу и на прилегающих к лесу территориях.

Управление Росприроднадзора по Липецкой области осуществляет федеральный государственный пожарный надзор в лесах на землях особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения. В преддверии пожароопасного периода 2017 года Управлением завершены внеплановые проверки ФГБОУ ВО «ВГУ» заповедник «Галичья гора» и ФГБУ «Воронежский государственный биосферный заповедник».

Управление напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах: запрещается разводить костры, бросать горящие спички, окурки, стекло и стеклянную тару и оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином и другими горючими веществами материалы в непредусмотренных для этого местах.

Фото n71.ru

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#Лес #трава #Росприроднадзор #поджоги травы

Комментарии (1)

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Гость

5 минут назад
Раньше хоть клещей было меньше после пала.
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