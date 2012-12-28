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175
32 минуты назад
3

Жители улицы Циолковского продолжают жаловаться на зловонное озеро

Озеро растёт. Надежда на его осушение тает.

Ещё 11 сентября в редакцию GOROD48 обратились жильцы дома №40 по улице Циолковского. В их дворе образовалось «озеро» из канализационных стоков.

— Под контейнерную площадку бежит вода из пробитой трубы. Жуткий запах стоит, простите, вонь! Раньше площадка была утрамбована щебёнкой и жильцы дома ставили здесь свои машины. А сейчас мы тонем, живём хуже лягушек — в болоте чище! Очень просим помочь нам! Вот такая плачевная ситуация, — говорилось в обращении жильцов.

Порыв на сетях водоотведения в районе дома №40 по улице Циолковского компания «РВК-Липецк» пообещала устранить до 18 сентября. Но сегодня 4 октября, а липчане продолжают жаловаться на зловонное озеро практически в центре города: все также как и было. Кто-то даже перекинул доску, чтобы не наступать на текущую вдоль контейнерной площадки жидкость. А жильцы первых этажей уже чувствуют вонь в квартирах.

— Оперативная ситуация, связанная с состоянием канализационных сетей в городе, не позволила отремонтировать коллектор в указанные ранее сроки. Выполнить работы по устранению повреждения коллектора планируется на следующей неделе. Отметим, что специалисты РВК-Липецк уже начинали работы по данному адресу, однако их завершению помешали глубина залегания канализационных сетей и наличие бетона – его необходимо выкапывать и убирать с места производства работ, — сообщили GOROD48 в пресс-службе компании «РВК-Липецк».
ЖКХ
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Ведущий
4 минуты назад
Не смотрите в окно, смотрите в телевизор, там все хорошо.
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vlad
14 минут назад
Бывший МЭР вовремя "срулила".
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У у
17 минут назад
Ничего скоро зима снегом засыпет морозцем запах прибьёт будет нормалёк !
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