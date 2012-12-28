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Общество
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сегодня, 10:02
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Неименная банковская карта: отказываться или пользоваться?
Банковские карты давно стали повседневным платежным инструментом – их используют и взрослые, и школьники.
А еще карты бывают именными и неименными. GOROD48 поможет разобраться в особенностях и различиях этих типов карт, их плюсах и минусах.
Выпуск именной карты
Именная карта – это пластик, где информация о держателе и сроке действия нанесена на лицевую сторону карты методом объемной печати. Он называется эмбоссинг – именные карты также называют эмбоссированными или персонифицированными. Чтобы ее получить, надо написать заявление в банке или заказать онлайн и дождаться, пока ее изготовят: на это уходит до двух недель. Заявку подает сам клиент или его работодатель, если карта является зарплатной.
Выпуск неименной банковской карты
Основное внешнее отличие неименной, или неэмбоссированной карты банка от именной (персонифицированной) – отсутствие имени и фамилии держателя на лицевой стороне пластика. То есть визуально такая карта является анонимной. Однако это не значит, что персональные данные человека, которому принадлежит карта, не известны. При оформлении она привязывается к счету держателя, информация о владельце вносится в договор и базы данных банка. Пластик без имени является таким же платежным инструментом, как и карта, на которой есть данные о владельце. При осуществлении операций по карте имя владельца отображается в отчетности банка.
Отсутствие имени на карте – это технический нюанс, упрощающий ее выпуск. Поскольку неэмбоссированная карта не персонализирована, получить ее можно в день обращения в банк, оформление занимает около получаса, после чего карту можно активировать и пользоваться. Моментальные карты становятся удобным выбором для тех, кто не хочет ждать несколько дней, пока будет выпущена именная карта.
Сходства и различия именной и неименной карт
У обоих типов карт есть сходства. Так, они одинаково подходят для оплаты товаров и услуг (в том числе в интернете), переводов, снятия наличных в банкомате, их можно добавить в мобильное приложение и управлять балансом через смартфон. Оба банковских продукта имеют одинаковую степень защиты: для каждого установлен пин-код для расчетов через терминал и CVC для онлайн-покупок. Пин-код нигде не указан, его можно изменить в приложении. CVC указан на обратной стороне, изменить его нельзя. Неименные карты имеют чип и так же, как именные, отвечают всем требованиям безопасности. Они также защищены законодательством. К примеру, если гражданин найдет чужую неименную пластиковую карту и потратит с нее деньги, то он будет нести административную или уголовную ответственность. Защитить деньги при пропаже одинаково легко: заблокировать в приложении и получить новую карту. В целом функциональные возможности обоих типов карт идентичны.
У карт есть и различия. Кроме внешнего оформления – на одной есть имя владельца, на другой – нет, лимит по выдаче наличных у неименной карты может оказаться ниже, обычно предел – до 50 тысяч рублей в день, банк может установить и общий месячный лимит на снятие наличных, до 100 тысяч рублей. Срок действия неименной карты может оказаться короче, а ее автоматический перевыпуск не предусмотрен, по окончании срока действия пластик автоматически будет заблокирован, пользователю придется заказывать новую карточку. Неименную банковскую карту невозможно использовать в качестве зарплатной, на нее нельзя получать социальные выплаты, стипендии, пенсии. Также для неименной карты нельзя выпустить на тот же счет дополнительную карту. Вместе с тем, для именной карты может быть предусмотрена плата за обслуживание, использование неименных карт в подавляющем большинстве бесплатное.
Как платить онлайн неименной картой
Если оплата товаров в обычных магазинах не вызывает вопросов у держателей карт моментальной выдачи, с платежами в интернете чуть сложнее. Для проведения операции необходимо заполнить реквизиты – номер карты, имя и фамилию владельца, срок действия и CVV-код. Без данных держателя транзакция невозможна, но на карте этой информации нет. Здесь повторимся: карта без имени – не анонимная, она привязана к персональному счету. Если вы платите неименной картой на сайте, укажите латиницей свое имя и фамилию в поле «Имя держателя карты», у карт ряда банков платеж пройдет также, как и при оплате именной картой. Этот способ подойдет, если вы точно знаете, как транслитерировать ваше имя. Например, поменяли испорченную персонализированную карту на неименную и помните, как обозначалось ваше имя латиницей. Также можно ввести «Unembossed name» — это специальное обозначение неименных продуктов.
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