Неименная банковская карта: отказываться или пользоваться?

Банковские карты давно стали повседневным платежным инструментом – их используют и взрослые, и школьники.





Выпуск неименной банковской карты





Основное внешнее отличие неименной, или неэмбоссированной карты банка от именной (персонифицированной) – отсутствие имени и фамилии держателя на лицевой стороне пластика. То есть визуально такая карта является анонимной. Однако это не значит, что персональные данные человека, которому принадлежит карта, не известны. При оформлении она привязывается к счету держателя, информация о владельце вносится в договор и базы данных банка. Пластик без имени является таким же платежным инструментом, как и карта, на которой есть данные о владельце. При осуществлении операций по карте имя владельца отображается в отчетности банка.





Отсутствие имени на карте – это технический нюанс, упрощающий ее выпуск. Поскольку неэмбоссированная карта не персонализирована, получить ее можно в день обращения в банк, оформление занимает около получаса, после чего карту можно активировать и пользоваться. Моментальные карты становятся удобным выбором для тех, кто не хочет ждать несколько дней, пока будет выпущена именная карта.





Сходства и различия именной и неименной карт





У обоих типов карт есть сходства. Так, они одинаково подходят для оплаты товаров и услуг (в том числе в интернете), переводов, снятия наличных в банкомате, их можно добавить в мобильное приложение и управлять балансом через смартфон. Оба банковских продукта имеют одинаковую степень защиты: для каждого установлен пин-код для расчетов через терминал и CVC для онлайн-покупок. Пин-код нигде не указан, его можно изменить в приложении. CVC указан на обратной стороне, изменить его нельзя. Неименные карты имеют чип и так же, как именные, отвечают всем требованиям безопасности. Они также защищены законодательством. К примеру, если гражданин найдет чужую неименную пластиковую карту и потратит с нее деньги, то он будет нести административную или уголовную ответственность. Защитить деньги при пропаже одинаково легко: заблокировать в приложении и получить новую карту. В целом функциональные возможности обоих типов карт идентичны.





У карт есть и различия. Кроме внешнего оформления – на одной есть имя владельца, на другой – нет, лимит по выдаче наличных у неименной карты может оказаться ниже, обычно предел – до 50 тысяч рублей в день, банк может установить и общий месячный лимит на снятие наличных, до 100 тысяч рублей. Срок действия неименной карты может оказаться короче, а ее автоматический перевыпуск не предусмотрен, по окончании срока действия пластик автоматически будет заблокирован, пользователю придется заказывать новую карточку. Неименную банковскую карту невозможно использовать в качестве зарплатной, на нее нельзя получать социальные выплаты, стипендии, пенсии. Также для неименной карты нельзя выпустить на тот же счет дополнительную карту. Вместе с тем, для именной карты может быть предусмотрена плата за обслуживание, использование неименных карт в подавляющем большинстве бесплатное.





Как платить онлайн неименной картой





Если оплата товаров в обычных магазинах не вызывает вопросов у держателей карт моментальной выдачи, с платежами в интернете чуть сложнее. Для проведения операции необходимо заполнить реквизиты – номер карты, имя и фамилию владельца, срок действия и CVV-код. Без данных держателя транзакция невозможна, но на карте этой информации нет. Здесь повторимся: карта без имени – не анонимная, она привязана к персональному счету. Если вы платите неименной картой на сайте, укажите латиницей свое имя и фамилию в поле «Имя держателя карты», у карт ряда банков платеж пройдет также, как и при оплате именной картой. Этот способ подойдет, если вы точно знаете, как транслитерировать ваше имя. Например, поменяли испорченную персонализированную карту на неименную и помните, как обозначалось ваше имя латиницей. Также можно ввести «Unembossed name» — это специальное обозначение неименных продуктов.







Карты могут быть дебетовыми (для управления собственными средствами), кредитными (дают возможность пользоваться средствами банка), могут принадлежать разным платежным системам.А еще карты бывают именными и неименными. GOROD48 поможет разобраться в особенностях и различиях этих типов карт, их плюсах и минусах.Именная карта – это пластик, где информация о держателе и сроке действия нанесена на лицевую сторону карты методом объемной печати. Он называется эмбоссинг – именные карты также называют эмбоссированными или персонифицированными. Чтобы ее получить, надо написать заявление в банке или заказать онлайн и дождаться, пока ее изготовят: на это уходит до двух недель. Заявку подает сам клиент или его работодатель, если карта является зарплатной.Какая карта лучше: именная или неименная? Однозначного ответа на этот вопрос нет. В пользу моментальной карточки говорит скорость выпуска и стоимость обслуживания, именной – лимиты и отсутствие ограничений на проведение операций.