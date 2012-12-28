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Происшествия
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Происшествия
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В Липецком районе заключен под стражу обвиняемый в смертельном избиении женщины
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444
48 минут назад
1

В Липецком районе заключен под стражу обвиняемый в смертельном избиении женщины

Сегодня подозреваемого заключили под стражу.

В Крутогорье района сожитель забил до смерти 57-летнюю женщину.

- По данным следствия, днем 24 сентября обвиняемый, находившийся в строительном вагончике на территории фермерского хозяйства в с. Крутогорье, избил проживавшую с ним женщину, нанеся удары кулаками по телу. От тупой травмы грудной клетки 57-летняя потерпевшая скончалась. Ее ело было обнаружено в реке Белоколодск 26 сентября прохожими, - сообщили в Следственном управлении Следственном комитета по Липецкой области.

По ходатайству следователя регионального СК России судом обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Видео СУ СК по Липецкой области
Смертельные побои
Следственный комитет
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Галустян
36 минут назад
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