В Липецком районе заключен под стражу обвиняемый в смертельном избиении женщины

Сегодня подозреваемого заключили под стражу.



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В Крутогорье района сожитель забил до смерти 57-летнюю женщину.





- По данным следствия, днем 24 сентября обвиняемый, находившийся в строительном вагончике на территории фермерского хозяйства в с. Крутогорье, избил проживавшую с ним женщину, нанеся удары кулаками по телу. От тупой травмы грудной клетки 57-летняя потерпевшая скончалась. Ее ело было обнаружено в реке Белоколодск 26 сентября прохожими, - сообщили в Следственном управлении Следственном комитета по Липецкой области.







По ходатайству следователя регионального СК России судом обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».





Видео СУ СК по Липецкой области

