Дрался, как Лев (ФОТО)

Сын известного тренера стал призером международного турнира.

Юный липецкий боец Лев Бедоян стал призером международного турнира «Золотое кольцо России» по киокушинкай-каратэ в Иваново.

Соревнования на ивановском татами стали пока самыми крупными в биографии 12-летнего Бедояна. Ведь показать свое мастерство приехали более 450 участников из различных регионов – от Москвы до Благовещенска и Читы, а также участники из стран ближнего зарубежья – Украины, Таджикистана, Азербайджана.







Первый бой в весе свыше 50 кг среди бойцов 11-12 лет Бедоян выиграл у соперника из Москвы. Затем в полуфинале липчанин сражался с представителем Санкт-Петербурга и вынужден был уступить, чему есть свое объяснение – соперник был опытнее, в прошлом году становился призером открытого Кубка Германии, а в Иваново в дальнейшем стал победителем соревнований.

Неудача не выбила из колеи нашего каратиста, которого ждал еще поединок за третье место с ивановским бойцом. Любой, кто занимался единоборствами знает, как тяжело драться с представителями хозяев татами (ковра, ринга, «восьмиугольника» и т.п.). Но Бедоян сумел выстоять и заслуженно победил, получив в награду «бронзовую» медаль.







Лев – сын известного липецкого тренера, руководителя местной федерации Всестилевого каратэ Владимира Бедояна (в Иваново он работал одним из рефери), который в беседе с GOROD48 похвалил своего сына за достигнутый результат, но выразил надежду, что в дальнейших стартах Лев сумеет «переплавить» «бронзу» в «золото». Шанс представится Бедояну-младшему совсем скоро: 4-8 мая в Орле пройдёт первенство России по Всестилевому каратэ.





