Из-за давней вражды житель области перерезал горло знакомому

Прокурор Чаплыгинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту убийства.

По версии следствия, в феврале текущего года житель одного из отдаленных сел района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве давней ссоры, нанес своему знакомому удар ножом в нею.

От полученного ранения потерпевший скончался на месте преступления, не приходя в сознание.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.1 ст.105 УК РФ.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.

Признав собранные по делу доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения его по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.