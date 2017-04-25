сегодня, 10:27
Из-за давней вражды житель области перерезал горло знакомому
Прокурор Чаплыгинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту убийства.
По версии следствия, в феврале текущего года житель одного из отдаленных сел района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве давней ссоры, нанес своему знакомому удар ножом в нею.
От полученного ранения потерпевший скончался на месте преступления, не приходя в сознание.
Действия обвиняемого квалифицированы по ч.1 ст.105 УК РФ.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.
Признав собранные по делу доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения его по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.