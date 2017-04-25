На фестиваль жанров в Липецке пришли зрители от 3 до 80 лет

В Липецке подвели итоги "Библионочи".

Как сообщает Централизованная библиотечная система Липецка, всероссийская акция «Библионочь-2017» в Централизованной библиотечной системе Липецка совершенно точно доказала, что строки Беллы Ахмадулиной про «тишь библиотек» теряют свою актуальность.



21 апреля на Фестивале жанров в муниципальных библиотеках города было все кроме тишины. На Библионочь собрались друзья и читатели библиотек от 3-х до 80-ти лет, и все нашли для себя что-то интересное и увлекательное. На каждой из десяти площадок, посвященных различным литературным направлениям, проходили тематические квесты, «настолки», самые разнообразные мастер-классы: по изготовлению талисмана «Ловец снов» и по основам фотоискусства, по созданию вязаных игрушек в стиле «амигуруми», кукол-оберегов и по созданию книжной супер-обложки. А также выступления липецких музыкальных коллективов, исполняющих музыку в различных жанрах, и многое-многое другое. В ряде библиотек состоялись встречи читателей с липецкими авторами.



В Библиотечно-информационном центре имени И. Бунина Библионочь открылась встречей с молодой детской писательницей Аленой Кашурой. Продолжилась она размышлениями на тему литературного творчества и поиска вдохновения писателя Бориса Бужора и рассказом о приключениях в Калининграде в стихотворной форме поэта Александра Андреенко. В Библиотечно-информационном центре имени П.И. Бартенева о краеведческих исследованиях и архивных открытиях рассказывал писатель и краевед Сергей Юров. Там же читали свои стихи авторы как старшего поколения – Виталий Усачев, Николай Иванов, так и молодые – Анна Харланова, Владислава Запенцовская, Вадим Вадимов. Праздничная программа Библиотечно-информационного центра «Социальный» началась общением с лауреатом литературной премии имени А.П. Чехова, членом Союза российских писателей, членом Союза журналистов России Татьяной Щегловой.



Для юных читателей каждая библиотека разработала свою праздничную программу. Весь вечер всеми любимые с детства литературные герои проводили для ребят забавные и познавательные игры, конкурсы и викторины. С помощью рисунков аквагрима на лице мальчишки и девчонки превращались кто в бесстрашного тигра или восхитительную бабочку, а кто в литературного или мультяшного персонажа. Восторг у собравшихся вызывали наполненные всевозможной атрибутикой фотозоны, где все с удовольствием позировали фотографам. Большим спросом у посетителей площадок пользовались литературные кафе, бары и таверны, где угощали сказочными блюдами, безалкогольными коктейлями с литературными названиями и даже «книжным тортом».



Фото liplib.ru

