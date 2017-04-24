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сегодня, 15:30
Ученые назвали причины утренней усталости
Разгадка кроется в нарушении природных биоритмов
Американские ученые выяснили, почему многие люди испытывают чувство усталости сразу после утреннего пробуждения. По мнению экспертов, разгадка кроется в нарушении природных биоритмов, - передает РИА ФАН.
Дело в том, что циркадные ритмы зависят от освещения в том числе, однако эволюция создала подобный механизм, когда смена дня и ночи была процессом, вмешиваться в который не нужно. Сейчас же благодаря искусственному ощущению люди могут продлевать свой световой день сколько угодно - в результате люди бодрствуют слишком долго, а когда они просыпаются, в их мозге всё ещё содержится повышенное количество мелатонина — гормона, регулирующего суточные ритмы.
Именно это, по мнению специалистов, и приводит к тому, что на протяжении нескольких часов после пробуждения человек может продолжать чувствовать усталость, часто не может сконцентрироваться и взбодриться..
Ученые советуют решить проблему утренней усталости несколькими способами — прогулками на свежем воздухе и утренней гимнастикой. Также специалисты рекомендуют для восстановления природных биоритмов подстраиваться под солнечное освещение при выборе времени засыпания и пробуждения.
Дело в том, что циркадные ритмы зависят от освещения в том числе, однако эволюция создала подобный механизм, когда смена дня и ночи была процессом, вмешиваться в который не нужно. Сейчас же благодаря искусственному ощущению люди могут продлевать свой световой день сколько угодно - в результате люди бодрствуют слишком долго, а когда они просыпаются, в их мозге всё ещё содержится повышенное количество мелатонина — гормона, регулирующего суточные ритмы.
Именно это, по мнению специалистов, и приводит к тому, что на протяжении нескольких часов после пробуждения человек может продолжать чувствовать усталость, часто не может сконцентрироваться и взбодриться..
Ученые советуют решить проблему утренней усталости несколькими способами — прогулками на свежем воздухе и утренней гимнастикой. Также специалисты рекомендуют для восстановления природных биоритмов подстраиваться под солнечное освещение при выборе времени засыпания и пробуждения.