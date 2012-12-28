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сегодня, 15:42

При пожаре на грузовом судне в Китае погибли минимум 20 человек

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал оперативно расследовать причины инцидента

Не менее 20 человек погибли в результате пожара на иностранном грузовом судне на верфи в китайском городе Циндао, — передает Bfm.ru со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Уточняется, что возгорание произошло утром 10 сентября во время технического обслуживания судна на верфи Qingdao Beihai Shipbuilding, которая входит в Китайскую государственную судостроительную корпорацию.

В момент происшествия на борту находились 42 человека, 12 из которых удалось успешно эвакуировать. В пяти случаях пострадавшие получили травмы и были доставлены в больницу. Еще 25 человек пропали без вести.

Позже появилась информация о том, что спасатели обнаружили тела 20 погибших человек. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал оперативно расследовать причины инцидента.
пожар
Китай
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