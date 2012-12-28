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В мире
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сегодня, 15:42
При пожаре на грузовом судне в Китае погибли минимум 20 человек
Председатель КНР Си Цзиньпин призвал оперативно расследовать причины инцидента
Уточняется, что возгорание произошло утром 10 сентября во время технического обслуживания судна на верфи Qingdao Beihai Shipbuilding, которая входит в Китайскую государственную судостроительную корпорацию.
В момент происшествия на борту находились 42 человека, 12 из которых удалось успешно эвакуировать. В пяти случаях пострадавшие получили травмы и были доставлены в больницу. Еще 25 человек пропали без вести.
Позже появилась информация о том, что спасатели обнаружили тела 20 погибших человек. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал оперативно расследовать причины инцидента.
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