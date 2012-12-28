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В России
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4 минуты назад
В РФ выявили рекордное за 12 лет число налоговых преступлений
В России за первое полугодие 2026 года выявили 3362 налоговых преступления — на 17,2% больше, чем годом ранее. Это максимальный прирост как минимум за 12 лет, следует из данных МВД, с которыми ознакомились «Известия».
По словам доцента кафедры экономики и финансов общественного сектора Президентской академии Даниила Гоненко, ФНС в последние годы сократила число выездных проверок и сделала акцент на аналитике. Служба сопоставляет налоговые, банковские и другие данные, после чего сосредотачивает проверки на компаниях с повышенным риском нарушений.
Одновременно выросла фискальная нагрузка: с 2025 года действует прогрессивная шкала НДФЛ до 22%, ставка налога на прибыль увеличена до 25%, а с 2026-го базовый НДС — до 22%. Это может стимулировать часть бизнеса искать способы снизить платежи, однако усиление контроля повышает риски для компаний, использующих серые схемы.
По мнению Поляковой, точечный и предсказуемый контроль способен стимулировать бизнес работать легально: риски доначислений, штрафов и уголовного преследования должны превышать выгоду от уклонения от налогов.
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