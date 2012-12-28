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В России
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2 минуты назад
В Хабаровском крае из-за подъема уровня Амура разрушился дом
Вода размыла землю под зданием, которое находилось между Воронежским и Малышево. В результате дом сполз вниз.
Уточняется, что обвалилось здание между селами Воронежское и Малышево. В таком состоянии дом заметили плывшие на сапах местные жители: здание буквально сползло вниз из-за размытия грунта.
На сегодняшний день уровень воды в реке Амур достигает 4,87 метра, поднявшись на 37 сантиметров выше неблагоприятной отметки. Ежедневно показатель прибавляет по 10 сантиметров. Еще на полметра, по расчетам специалистов, он может вырасти уже к пятнице, 14 августа. В административной столице на фоне половодья уже ввели режим ЧС. Затоплена набережная Хабаровска, на островах Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный паводковыми водами залило 159 дачных участков. Также оказались подтоплены села Елабуга, Корсаково-2 и Маяк.
Ранее после затяжных ливней затопило другой российский город, Читу. В зоне подтопления оказался и пригород: из-за подъема грунтовых вод дороги в местных садовых товариществах превратились в реки.
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