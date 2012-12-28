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В России
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55 минут назад
В «Руспродсоюзе» сообщили о снижении цены на помидоры почти на 13 процентов
За июль больше всего в цене упали помидоры — минус 12,7 процентов. Это сделало их главным «дешевеющим» продуктом месяца в России.
«Овощи борщевого набора возглавили рейтинг самых подешевевших продуктов за месяц. Лидером рейтинга стали помидоры, средние розничные цены на которые к 3 августа 2026 года упали на 12,7% за месяц», — говорится в заявлении.
В список продуктов, которые также стали доступнее, вошли овощи так называемого борщевого набора.
Также, по данным союза, в рейтинг продуктов, ставших еще более доступными, вошли огурцы (стоимость уменьшилась на 10,3 процента); капуста (на 7,5 процента); картофель (на 6,7 процентов). лук (на 4,3 процента).
По данным Росстата, в июле свежие огурцы продемонстрировали наиболее заметное снижение цены среди всех продовольственных товаров, исследуемых с начала 2026 года. Тогда вторым по темпам удешевления продуктом стали свежие помидоры. Третью строчку в списке наиболее подешевевших товаров заняло сливочное масло, — пишут «Известия».
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