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В России
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19 минут назад
В Госдуме сообщили о расширении возможности экстренного отзыва из отпуска
С первого сентября вступит в силу закон, позволяющий привлечь ушедших в отпуск работников вредных и опасных производств для предотвращения аварий.
«Хочу отметить, что данным законом четко регламентируется право работников с вредными или опасными условиями труда на полноценный законный отпуск, отозвать из которого его возможно только для случаев предотвращения катастрофы, производственной аварии или устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия», — заявил Антропенко.
Закон был подписан президентом РФ в мае. По действующим нормам сотрудники вредных и опасных производств не могут быть отозваны из отпуска. С первого сентября станет возможным привлечение к работе сотрудника, ушедшего в отпуск, для предотвращения катастрофы, производственной аварии или устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия.
«Важно, что эти часы работы должны быть оплачены в двойном размере. А та часть отпуска, которую работник вынужден был прервать, должна быть предоставлена ему в удобное время в течение текущего рабочего года, или перенесена на следующий», — отметил депутат.
Также законом предусматривается увеличение лимита сверхурочных работ вдвое — до 240 часов в год при условии, что это закреплено коллективным договором или межотраслевым соглашением. Согласно документу, сверхурочная работа оплачивается в полуторном размере за первые два часа в день и в двойном за последующие. А начиная с 121-го часа переработки, все часы будут оплачиваться минимум в двойном размере.
До этого, согласно Трудовому кодексу (ТК) РФ, лимит сверхурочных работ был установлен в 4 часа в течение двух дней подряд, но не более 120 часов в год.
Что касается отпуска, то в новом законе сохранился полный запрет на отзыв из него несовершеннолетних сотрудников и беременных женщин. В целом, по ТК РФ, отзыв из отпуска работника допускается только с его согласия, за исключением ряда случаев.
Стандартный ежегодный оплачиваемый отпуск в России составляет 28 календарных дней в год, он может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из этих частей должна быть не менее 14 дней. Некоторым категориям граждан, а также сотрудникам с особыми условиями труда положены более длинные ежегодные отпуска или дополнительные дни отпуска.
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