Солнечное затмение 12 августа станет главным астрономическим событием года

Вечером 12 августа 2026 года перед землянами во всей красе предстанет настоящее космические зрелище — полное солнечное затмение. Астрономы убеждают, что его никак нельзя пропустить, ведь следующее подобное шоу произойдет почти через 20 лет.