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сегодня, 13:53

Солнечное затмение 12 августа станет главным астрономическим событием года

Вечером 12 августа 2026 года перед землянами во всей красе предстанет настоящее космические зрелище — полное солнечное затмение. Астрономы убеждают, что его никак нельзя пропустить, ведь следующее подобное шоу произойдет почти через 20 лет.

Полное солнечное затмение, которое считается редким явлением, можно будет наблюдать 12 августа, Луна на территориях СЗФО закроет Солнце более, чем на 80 процентов. Однако в Архангельске, Петрозаводске, Мурманске, Пскове и Санкт-Петербурге шанс увидеть затмение невелик из-за облачности, лучше всего явление будет видно в Калининграде, — рассказали ТАСС астрономы и синоптики.

Полоса полного затмения начнется в районе полуострова Таймыр. На мысе Челюскин Солнце скроется на 99%. Полоса пойдет через Северный полюс, Гренландию, заденет Ирландию, пройдет по северной части Атлантического океана, через Пиренеи в Испании и закончится в Средиземном море. В России можно будет увидеть частные фазы затмения.

«Например, в Москве всего 5% Луна закроет, а вот в Петербурге — 82-83%. Причем самое интересное, что начало затмения будет в 20:00 (мск) и закончится в 20:51 (мск) — это когда Солнце уже сядет, то есть солнечное затмение будет вечером на закате. Вся западная часть нашей страны — от Мурманска и южнее — будет эту частную фазу видеть», — пояснил старший научный сотрудник Института прикладной астрономии Николай Железнов.

Но из-за плохой погоды и облачности не все жители Северо-Запада России смогут увидеть редкое природное явление. Архангельск называют одним из лучших городов для наблюдения. Луна закроет до 85% солнечного диска, но увидеть Солнце в виде серпа на закате у жителей Поморья очень мало шансов. Как сообщили в Севгидромете, 12 августа регион накроет очень мощный скандинавский циклон.

«Во второй половине дня Архангельск окажется в тыловой части циклона. Будет очень сильный дождь, штормовой ветер, низкая облачность. Центр циклона вечером будет находиться над Холмогорами», — сказала собеседница. В Севгидромете уточнили, что шанс увидеть Солнце может быть южнее центральной части циклона, хотя дожди и ветер будут повсеместно.

Известный архангельский фотограф Николай Гернет отметил, что планировал снимать затмение, но погода вряд ли позволит.

«Это было бы очень красиво, на закате, особенно в Архангельске, где Солнце плавно «садится» в Северную Двину. Но мы с напарником решили, что будем смотреть прогноз, и, если где-то будет шанс «зацепить» Солнце, то туда рванем», — отметил Гернет.

В Петрозаводске, Мурманске и Пскове ожидается облачная с прояснениями погода, синоптики не дают гарантии, что затмение будет видно, но шансы на это есть. По данным карельского астрономического клуба «Астерион», наблюдать за ним можно в промежутке с 19:55 до 20:53 мск, максимальная фаза ожидается в 20:46. В клубе любителей астрономии Псковской области назвали грядущее затмение интересным, так как оно будет проходить на закате, фаза на момент заката в Пскове составит около 83%.

«Такого затмения не было с 4 января 2011 года», — отмечается на официальной странице клуба во «ВКонтакте».

Затмение будет неплохо видно в Калининграде, если не изменятся погодные условия, — рассказал руководитель астрономического сообщества БФУ им. И. Канта Алексей Байгашов. Его максимальная фаза будет достигнута незадолго перед закатом.

«Начнется затмение в 19:10 по калининградскому времени (20:10 мск), своего максимума достигнет в 20:02 (21:02 мск). В максимуме затмения Луна закроет 85% солнечного диска, это достаточно большая фаза», — сказал Байгашов.

Оптимальным местом для наблюдения в Калининградской области эксперт назвал морское побережье, а именно — западный пляж в Балтийске, Янтарном, Зеленоградске, а также в Светлогорске, где будет организовано публичное наблюдение.
затмение
солнце
астрономия
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