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сегодня, 13:53
Солнечное затмение 12 августа станет главным астрономическим событием года
Вечером 12 августа 2026 года перед землянами во всей красе предстанет настоящее космические зрелище — полное солнечное затмение. Астрономы убеждают, что его никак нельзя пропустить, ведь следующее подобное шоу произойдет почти через 20 лет.
Полоса полного затмения начнется в районе полуострова Таймыр. На мысе Челюскин Солнце скроется на 99%. Полоса пойдет через Северный полюс, Гренландию, заденет Ирландию, пройдет по северной части Атлантического океана, через Пиренеи в Испании и закончится в Средиземном море. В России можно будет увидеть частные фазы затмения.
«Например, в Москве всего 5% Луна закроет, а вот в Петербурге — 82-83%. Причем самое интересное, что начало затмения будет в 20:00 (мск) и закончится в 20:51 (мск) — это когда Солнце уже сядет, то есть солнечное затмение будет вечером на закате. Вся западная часть нашей страны — от Мурманска и южнее — будет эту частную фазу видеть», — пояснил старший научный сотрудник Института прикладной астрономии Николай Железнов.
Но из-за плохой погоды и облачности не все жители Северо-Запада России смогут увидеть редкое природное явление. Архангельск называют одним из лучших городов для наблюдения. Луна закроет до 85% солнечного диска, но увидеть Солнце в виде серпа на закате у жителей Поморья очень мало шансов. Как сообщили в Севгидромете, 12 августа регион накроет очень мощный скандинавский циклон.
«Во второй половине дня Архангельск окажется в тыловой части циклона. Будет очень сильный дождь, штормовой ветер, низкая облачность. Центр циклона вечером будет находиться над Холмогорами», — сказала собеседница. В Севгидромете уточнили, что шанс увидеть Солнце может быть южнее центральной части циклона, хотя дожди и ветер будут повсеместно.
Известный архангельский фотограф Николай Гернет отметил, что планировал снимать затмение, но погода вряд ли позволит.
«Это было бы очень красиво, на закате, особенно в Архангельске, где Солнце плавно «садится» в Северную Двину. Но мы с напарником решили, что будем смотреть прогноз, и, если где-то будет шанс «зацепить» Солнце, то туда рванем», — отметил Гернет.
В Петрозаводске, Мурманске и Пскове ожидается облачная с прояснениями погода, синоптики не дают гарантии, что затмение будет видно, но шансы на это есть. По данным карельского астрономического клуба «Астерион», наблюдать за ним можно в промежутке с 19:55 до 20:53 мск, максимальная фаза ожидается в 20:46. В клубе любителей астрономии Псковской области назвали грядущее затмение интересным, так как оно будет проходить на закате, фаза на момент заката в Пскове составит около 83%.
«Такого затмения не было с 4 января 2011 года», — отмечается на официальной странице клуба во «ВКонтакте».
Затмение будет неплохо видно в Калининграде, если не изменятся погодные условия, — рассказал руководитель астрономического сообщества БФУ им. И. Канта Алексей Байгашов. Его максимальная фаза будет достигнута незадолго перед закатом.
«Начнется затмение в 19:10 по калининградскому времени (20:10 мск), своего максимума достигнет в 20:02 (21:02 мск). В максимуме затмения Луна закроет 85% солнечного диска, это достаточно большая фаза», — сказал Байгашов.
Оптимальным местом для наблюдения в Калининградской области эксперт назвал морское побережье, а именно — западный пляж в Балтийске, Янтарном, Зеленоградске, а также в Светлогорске, где будет организовано публичное наблюдение.
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