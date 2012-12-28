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В России
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52 минуты назад
Помощник президента Фурсенко предлагает усложнить ЕГЭ
Появление большого количества стобалльников означает, что нужно менять ЕГЭ и усложнять задачи. Такое мнение выразил помощник президента России, председатель попечительского совета Российского научного фонда Андрей Фурсенко.
«Главные задачи — это определить именно уровень всех ребят и распределение по этим уровням. А когда все перемещаются в верхнюю границу, тогда нужна еще одна система оценки, чтобы оценить, кто из специалистов, кто из ребят, так сказать, действительно лучше всех», — отметил он.
По его словам, необходимо усложнять задания и не воспринимать снижение среднего количества баллов как показатель ухудшения подготовки школьников. Он отметил, что более сложные задачи могут привести к уменьшению числа высоких результатов, однако это будет связано с уровнем требований, а не со способностями выпускников, — пишут «Известия».
При этом старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований президентской академии РАНХиГС Борис Илюхин, комментируя предложение бывшего министра образования Андрея Фурсенко внести изменения в ЕГЭ, считает, что экзамен не стоит усложнять, несмотря на большое количество стобалльников в 2026 году, — передает РБК.
Эксперт напомнил, что экзамен должен соответствовать школьной программе и федеральному общеобразовательному стандарту. Соответственно, чтобы усложнять ЕГЭ, нужно внести изменения в стандарт.
Можно сделать более трудными отдельные задания по отдельным предметам, считает он: «Но это делается на уровне разработки измерительных материалов и вполне может быть сделано предметными комиссиями разработчиков».
По словам Илюхина, вопрос не в том, сколько баллов получили ученики, а в том, как они справились с тем или иным заданием.
«И если ребята массово начали с каким-то заданием справляться лучше, то и это задание, наверное, можно немножко, подчеркну, немножко усложнить», — заявил он.
В области заданий базового уровня сложности, выполнение которых нужно для получения аттестата, никаких изменений делать не нужно, — уверен эксперт.
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