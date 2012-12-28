Помощник президента Фурсенко предлагает усложнить ЕГЭ

Появление большого количества стобалльников означает, что нужно менять ЕГЭ и усложнять задачи. Такое мнение выразил помощник президента России, председатель попечительского совета Российского научного фонда Андрей Фурсенко.