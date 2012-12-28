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149
21 минуту назад
1

«Город просыпается вместе с тобой»

Множество липчан просыпаются с рассветом. Одни это делают по долгу службы, другие — потому что нравится. GOROD48 встал спозаранку и поговорил с водителем одного из первых автобусных рейсов, дворником, убирающим площадь Петра Великого, с рыбаками и спортсменами.

Рассветный Липецк привлекает тишиной, прохладой и красотой, которую ни за что не заметишь в суматохе дня. А во сколько просыпаетесь вы?
Липецк
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Комментарии (1)

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Сельский кулак
16 минут назад
Просыпаюсь в 4 утра.Ложусь 00 часов.Мы же не спортсмены,много не спим.
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