Игорь Артамонов прокомментировал ситуацию на заправках: поставки бензина не успевают за спросом
Ночная атака БПЛА: ранены два человека, повреждены четыре частных дома и строящаяся многоэтажка
Игорь Артамонов прокомментировал ситуацию на заправках: поставки бензина не успевают за спросом
Ночная атака БПЛА: ранены два человека, повреждены четыре частных дома и строящаяся многоэтажка
Общество
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21 минуту назад
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«Город просыпается вместе с тобой»
Рассветный Липецк привлекает тишиной, прохладой и красотой, которую ни за что не заметишь в суматохе дня. А во сколько просыпаетесь вы?
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