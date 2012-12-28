Шок – дублёры «Металлурга» начали выигрывать у всех подряд

Правда, две победы в конце первого этапа не сильно помогли.

В заключительном матче первого этапа СФФ «Центр» дублёры «Металлурга» победили на выезде белгородский «СШОР № 1 Салют-М» – 2:1.Счёт на исходе первого тайма открыл подкарауливший отскок в чужой штрафной площади Павел Истамов – 1:0.Молодёжные команды грешат ошибками гораздо чаще, чем взрослые, и во втором тайме команды обменялись «подарками» друг другу. Сначала крайний защитник липчан потерял мяч на своей половине поля и позволил 19-летнему вингеру хозяев бывшему игроку юношеской сборной России U15? имеющему за плечами две игры за основную команду во второй лиге Евгению Храпученко на 61-й минуте реализовать выход один на один с Дмитрием Безбородовым – 1:1.Спустя всего три минуты в безобидной ситуации мяч потерял и вратарь хозяев Максим Седоченко, Илья Левищев забивал, по сути, уже в пустые – 2:1.Из основы на подмогу дублю были отряжены Максим Байкалов, сыгравший полный матч и Роман Ведищев, которого заменили в компенсированное время.Накануне «Металлург-М» дома обыграл и молодёжь «Рязани» – 1:0. Правда, две победы под занавес первого этапа не помогут команде продолжить борьбу за медали. Войдель и Ко застолбили за собой 6-е место среди 9-ти команд группы «Восток» и вторую часть первенства проведут в утешительном турнире.