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Спорт
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вчера, 18:19
Шок – дублёры «Металлурга» начали выигрывать у всех подряд
Правда, две победы в конце первого этапа не сильно помогли.
Счёт на исходе первого тайма открыл подкарауливший отскок в чужой штрафной площади Павел Истамов – 1:0.
Молодёжные команды грешат ошибками гораздо чаще, чем взрослые, и во втором тайме команды обменялись «подарками» друг другу. Сначала крайний защитник липчан потерял мяч на своей половине поля и позволил 19-летнему вингеру хозяев бывшему игроку юношеской сборной России U15? имеющему за плечами две игры за основную команду во второй лиге Евгению Храпученко на 61-й минуте реализовать выход один на один с Дмитрием Безбородовым – 1:1.
Спустя всего три минуты в безобидной ситуации мяч потерял и вратарь хозяев Максим Седоченко, Илья Левищев забивал, по сути, уже в пустые – 2:1.
Из основы на подмогу дублю были отряжены Максим Байкалов, сыгравший полный матч и Роман Ведищев, которого заменили в компенсированное время.
Накануне «Металлург-М» дома обыграл и молодёжь «Рязани» – 1:0. Правда, две победы под занавес первого этапа не помогут команде продолжить борьбу за медали. Войдель и Ко застолбили за собой 6-е место среди 9-ти команд группы «Восток» и вторую часть первенства проведут в утешительном турнире.
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