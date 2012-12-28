Вокруг дата-центров возникнут зоны отчуждения

Создаваемые дата-центры в России будут окружены защитными полосами. Это следует из проекта дорожной карты «Центр обработки данных», подготовленным Аналитическим центром при правительстве. С документом ознакомились «Известия».





При выделении земельного участка под строительство таких объектов нет гарантии, что со временем вокруг не появятся социально значимые объекты, которым Центр обработки данных (ЦОД) будет мешать, говорится в нем. Поэтому необходимо принять меры, ограждающие имеющуюся и будущую застройку от побочных эффектов, связанных с их работой, — шумов, запахов и прочего. Требуется «обеспечить невозможность появления запретительных мер на эксплуатацию ЦОД в будущем», подчеркнуто в документе.По словам директора по развитию и эксплуатации сети ЦОД «РТК-ЦОД» Константина Степанова, исторически ЦОД размещались в промышленных зонах крупных городов рядом с узлами связи и потребителями цифровых сервисов. Однако сегодня многие такие территории активно застраиваются жильем.«В результате жилые кварталы фактически приближаются к объектам инженерной инфраструктуры, которые изначально проектировались в иной городской среде. Инициатива должна снизить конфликт между развитием городской застройки и эксплуатацией критической цифровой инфраструктуры», — полагает он.По словам Степанова, после ввода жилых домов жители начинают жаловаться на шум, прежде всего во время тестовых запусков дизельных генераторов или аварийных работ ЦОД. При этом регулярное тестирование дизель-генераторов — обязательное требование эксплуатации, объяснил он.«Проблема конфликта интересов между дата-центрами и жилой застройкой не уникальна для России — аналогичные регуляторные механизмы существуют в ряде европейских стран и в США, где для объектов критической инфраструктуры предусматриваются охранные и санитарно-защитные зоны», — отметил эксперт НТИ по перспективным и новым источникам энергии Дмитрий Высокогорский.Инициатива закономерна и своевременна — ее реализация потребует внесения изменений в Градостроительный кодекс, санитарные нормы и, возможно, в законодательство о критической информационной инфраструктуре, считает он.