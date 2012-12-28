Вокруг дата-центров возникнут зоны отчуждения
Создаваемые дата-центры в России будут окружены защитными полосами. Это следует из проекта дорожной карты «Центр обработки данных», подготовленным Аналитическим центром при правительстве. С документом ознакомились «Известия».
По словам директора по развитию и эксплуатации сети ЦОД «РТК-ЦОД» Константина Степанова, исторически ЦОД размещались в промышленных зонах крупных городов рядом с узлами связи и потребителями цифровых сервисов. Однако сегодня многие такие территории активно застраиваются жильем.
«В результате жилые кварталы фактически приближаются к объектам инженерной инфраструктуры, которые изначально проектировались в иной городской среде. Инициатива должна снизить конфликт между развитием городской застройки и эксплуатацией критической цифровой инфраструктуры», — полагает он.
По словам Степанова, после ввода жилых домов жители начинают жаловаться на шум, прежде всего во время тестовых запусков дизельных генераторов или аварийных работ ЦОД. При этом регулярное тестирование дизель-генераторов — обязательное требование эксплуатации, объяснил он.
«Проблема конфликта интересов между дата-центрами и жилой застройкой не уникальна для России — аналогичные регуляторные механизмы существуют в ряде европейских стран и в США, где для объектов критической инфраструктуры предусматриваются охранные и санитарно-защитные зоны», — отметил эксперт НТИ по перспективным и новым источникам энергии Дмитрий Высокогорский.
Инициатива закономерна и своевременна — ее реализация потребует внесения изменений в Градостроительный кодекс, санитарные нормы и, возможно, в законодательство о критической информационной инфраструктуре, считает он.
