Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке разбился насмерть 40-летний мужчина
Происшествия
Автобус снес «Ниву» на улице Баумана
Происшествия
«Путь здоровья» привёл в суд
Происшествия
Почему в липецкой новостройке не оказалось части выходов проверит Следственный комитет
Общество
В многодетной семье умерла годовалая девочка
Происшествия
36-летняя женщина утонула в реке Воронеж
Происшествия
Липчанин зарезал знакомого в машине соседа
Происшествия
Липецкая вечЁрка: смерть годовалой девочки, аварийный дрифт и новый министр спорта
Общество
Женщина упала под автобус на улице Гагарина
Происшествия
Слепящее солнце и возраст водителя автобуса стали причиной ДТП на улице Баумана
Происшествия
Читать все
Слепящее солнце и возраст водителя автобуса стали причиной ДТП на улице Баумана
Происшествия
Вы готовы платить сотовым операторам за использование VPN?
Говорит Липецк
У Нижнего парка устанавливают памятник основателям и строителям Липецка
Общество
В Сенцово мужчину ошибочно избили из-за собаки
Происшествия
22-летний парень получил удар током от контактной линии на железной дороге
Происшествия
Жительница области судилась с «Вайлдберрис» из-за задержки оплаченного товара на два месяца
Общество
В Липецкой области объявлен отбой воздушной тревоги
Происшествия
Сотрудники НЛМК сдали в фандоматы около 1,8 тонн пластика и алюминия
НЛМК Live
В Липецкой области — красный уровень
Происшествия
36-летняя женщина утонула в реке Воронеж
Происшествия
Читать все
В России
4
6 минут назад

В Анапе задержали троих членов ячейки международной террористической организации

Трое членов ячейки международной террористической организации задержаны в Анапе.

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю выявили и пресекли в Анапе деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации, члены которой осуществляли вербовку с целью дальнейшего выезда в Сирию, — рассказали в УФСБ России по Краснодарскому краю.

«Выявлена и пресечена противоправная деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации (МТО). В ходе конспиративных собраний они осуществляли вербовку в свои ряды соотечественников с целью их дальнейшего выезда в Сирию для участия в деятельности террористической организации», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в состав ячейки входили граждане одной из центральноазиатских республик, в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю задержаны трое участников ячейки. У них провели обыски, изъята запрещенная в России экстремистская литература, средства связи. В отношении задержанных возбудили уголовные дела, — передает ТАСС.

«Возбуждены уголовные дела по ч. 1.1 ст. 205.1 (склонение лица к участию в деятельности террористической организации), ч. 5 ст. 33 — ч. 2 ст. 205.5 (содействие в участии в деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 30 — ч. 2 ст. 205.5 (приготовление к участию в деятельности террористической организации) УК РФ. Санкции инкриминируемых фигурантам статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет», — отмечается в заявлении ведомства.
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить