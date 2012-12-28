В Анапе задержали троих членов ячейки международной террористической организации
Трое членов ячейки международной террористической организации задержаны в Анапе.
«Выявлена и пресечена противоправная деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации (МТО). В ходе конспиративных собраний они осуществляли вербовку в свои ряды соотечественников с целью их дальнейшего выезда в Сирию для участия в деятельности террористической организации», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в состав ячейки входили граждане одной из центральноазиатских республик, в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю задержаны трое участников ячейки. У них провели обыски, изъята запрещенная в России экстремистская литература, средства связи. В отношении задержанных возбудили уголовные дела, — передает ТАСС.
«Возбуждены уголовные дела по ч. 1.1 ст. 205.1 (склонение лица к участию в деятельности террористической организации), ч. 5 ст. 33 — ч. 2 ст. 205.5 (содействие в участии в деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 30 — ч. 2 ст. 205.5 (приготовление к участию в деятельности террористической организации) УК РФ. Санкции инкриминируемых фигурантам статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет», — отмечается в заявлении ведомства.
