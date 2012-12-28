В Мали убили министра обороны
"Согласно многочисленным источникам в службах безопасности, Садио Камара был убит во время атаки на его дом в Кати, недалеко от Бамако, 25 апреля", – говорится в сообщении.
По информации издания, террористы устроили мощный взрыв, полностью разрушивший резиденцию Садио Камара. Всего 16 человек пострадали при атаках боевиков на военные объекты в Мали.
25 апреля на крупнейшей военной базе Мали в городе Кати началась стрельба, прогремели взрывы. Нападения вооруженных групп произошли сразу на нескольких объектах, в том числе в столице Бамако.
К вечеру армии Мали удалось ликвидировать около 80 боевиков. В генштабе заявили, что власти полностью контролируют ситуацию в стране.
