Липецкая вечЁрка: взаперти с телом сына, подробности трагедии на Космонавтов и 56 дней без воды
Сегодня в Липецке: в городе перекроют движение, сколько стоят репетиторы в эпоху бесплатного образования
Директора фирмы по производству бумаги и картонной тары подозревают в хищении 93,8 миллиона рублей
Региональный Минстрой отправил на доработку документы по строительству высотки за трилистником
Новая семейная выплата затронет свыше 4 миллионов семей
Новая семейная налоговая выплата, вводимая в России, охватит более 4 миллионов семей, в которых воспитываются почти 11 миллионов детей.
«Для работающих родителей двух и более детей с невысокими доходами с этого года введена ежегодная семейная выплата. Это у нас охватит более 4 млн семей, воспитывающих почти 11 млн детей», — сказала Голикова на ежегодной всероссийской конференции «Демографический перелом в России: пути достижения».
По ее словам, есть позитивные тренды по росту суммарного коэффициента рождаемости в нескольких регионах страны, в том числе на Чукотке, в Карелии и Мордовии, — передает ТАСС.
Как уточнили в Соцфонде, для оформления соцподдержки необходимо иметь российское гражданство и постоянно проживать на территории страны. Это касается как детей, так и родителей. Последние также должны быть налоговыми резидентами и уплатить НДФЛ в году, предшествующем обращению за выплатой.
Кроме того, с 1 июня малоимущие семьи с двумя и более детьми до 18 или 23 лет, которые обучаются на дневном отделении, также получат возможность оформить регулярную выплату. Заявления будут принимать до 30 сентября, — передает РИА Новости.
