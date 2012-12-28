В России
40 минут назад
В Сызрани два человека погибли и 12 пострадали при обрушении дома
Ранее утром город атаковали украинские дроны. Два дома получили повреждения, в одном из них обрушился подъезд. Из-под завалов спасли четырех жильцов. Для эвакуированных развернули пункт временного размещения.
«В результате атаки 12 человек пострадало, под завалами, предположительно, остаются два человека», — сообщил он.
По его словам, трое пострадавших госпитализированы, всем остальным оказана медицинская помощь. Работают медицинские психологи. На месте обрушения подъезда продолжаются аварийно-спасательные работы.
Частичное обрушение подъезда дома в Сызрани произошло ранее в этот день. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что инцидент произошел в результате атаки БПЛА. Два дома получили повреждения, в одном из них обрушился подъезд. Из-под завалов спасли четырех жильцов. Для эвакуированных развернули пункт временного размещения. На месте работают экстренные службы, медики и психологи.
В МЧС России уточнили, что под завалами дома в Сызрани могут находиться два человека, в том числе несовершеннолетний. Отмечалось, что на месте происшествия периодически объявляются минуты тишины для того, чтобы определить места возможного нахождения людей.
К месту обрушения в Сызрани выехали сотрудники следственного управления (СУ) Следственного комитета (СК) РФ. Также туда направили еще 55 сотрудников Волжского спасательного центра МЧС России. Всего к ликвидации последствий инцидента уже привлечено более 300 человек и свыше 80 единиц техники, — пишут «Известия».
0
0
0
0
0
Комментарии