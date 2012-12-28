20-летний липчанин хотел арендовать дом и лишился денег

1 июня в Липецке в полицию с заявлением о мошенничестве обратился всего один пострадавший.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 20-летний парень с компанией друзей решил снять дом.Липчанин забил свой запрос в поисковой строке браузера и увидел понравившееся ему объявление. Он перешёл по ссылке и перевёл деньги за аренду дома — 14 000 рублей. Но никакой обратной связи не последовало. Тогда парень понял, что сайт был фишинговым, и его обманули мошенники.