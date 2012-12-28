18-летняя сотрудница маркетплейса украла 67 товаров
Схема уже знакомая: после отказа от товаров на склад возвращались пустые коробки.
«С 16 по 28 августа прошлого года работница пункта выдачи заказов маркетплейса похитила 67 товаров на общую сумму свыше 105 тысяч рублей. Девушка заказывала товары на условиях постоплаты, а при их поступлении оформляла отказы через личные кабинеты своих коллег, которых подменяла. При этом товары она забирала себе, а для возврата на склад отправляла пустые коробки», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Вину девушка признала и частично возместила ущерб.
