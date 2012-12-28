Происшествия
1520
вчера, 18:19
6

18-летняя сотрудница маркетплейса украла 67 товаров

Схема уже знакомая: после отказа от товаров на склад возвращались пустые коробки.

Левобережный районный суд приговорил к 140 часам обязательных работ сотрудницу маркетплейса: 18-летнюю девушку осудили за кражу 67 товаров более чем на 100 тысяч рублей. Причем на момент совершения преступления она была еще несовершеннолетней.

«С 16 по 28 августа прошлого года работница пункта выдачи заказов маркетплейса похитила 67 товаров на общую сумму свыше 105 тысяч рублей. Девушка заказывала товары на условиях постоплаты, а при их поступлении оформляла отказы через личные кабинеты своих коллег, которых подменяла. При этом товары она забирала себе, а для возврата на склад отправляла пустые коробки», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Вину девушка признала и частично возместила ущерб.
Комментарии (6)

Виктор
14 минут назад
Что то в маркетплейсах процветает воровство
Сотрудник ПВЗ
сегодня, 09:41
По правилам должны быть камеры с облачным хранилищем, без которых пвз может быть закрыт. Всё операции: приёмка товаров, выдача и сборка возвратов проходят под камерой. И последнее: даже без трудоустройства, сотруднику создают свой профиль (аккаунт), который привязан к ID в маркетплейсе. А там, раз вы любите покупать на площадке и ещё с скидками и приведениями, привязаны паспортные данные. Здесь негде найти лазейку для воровства.
Бывалый
сегодня, 09:20
опять зумеры тупят.....
Эксперт
сегодня, 00:19
Да сколько можно! Пора уже охранника нанимать на пункты выдачи чтобы сторожил товары и следил за работником пункта выдачи тогда всё будет в порядке у всех.
q
вчера, 22:25
Защитник прав ребёнка по Москве Ольга Ярославская попросила изменить трудовое законодательство и разрешить официальную подработку с 18 лет.
Весело
вчера, 18:29
Цифровое поколение ничего не понимает в цифровизации торговли.
