18-летняя сотрудница маркетплейса украла 67 товаров

Схема уже знакомая: после отказа от товаров на склад возвращались пустые коробки.

Левобережный районный суд приговорил к 140 часам обязательных работ сотрудницу маркетплейса: 18-летнюю девушку осудили за кражу 67 товаров более чем на 100 тысяч рублей. Причем на момент совершения преступления она была еще несовершеннолетней.«С 16 по 28 августа прошлого года работница пункта выдачи заказов маркетплейса похитила 67 товаров на общую сумму свыше 105 тысяч рублей. Девушка заказывала товары на условиях постоплаты, а при их поступлении оформляла отказы через личные кабинеты своих коллег, которых подменяла. При этом товары она забирала себе, а для возврата на склад отправляла пустые коробки», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.Вину девушка признала и частично возместила ущерб.