В России
57
47 минут назад
В Ростове-на-Дону тигр выпрыгнул с арены цирка
"В момент выступления на манеже было три тигра и два дрессировщика. От зрителей его отделяла сетка, натянутая на круг, прикрепленный к конструкции под куполом либо к куполу. Внезапно круг с сеткой упал. Тигры испугались, заметались, потом один из них перепрыгнул ограждение и ринулся в зрительские ряды", — говорится в публикации.
Представитель династии дрессировщиков Виктория Довгалюк сообщила, что в результате инцидента никто не пострадал. "Все хорошо, никто не пострадал. Тигрица испугалась из-за технической неполадки, но на зрителей не нападала", – отметила она.
Что произошло с хищником после инцидента не уточняется. Цирк временно приостановил работу.
0
0
0
0
0
Комментарии