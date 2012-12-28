Прощание с убитой учительницей в Пермском крае назначили на 9 апреля

Прощание пройдет 9 апреля во дворце спорта имени Ладугина в Добрянке.

Прощальная церемония с погибшим преподавателем из города Добрянка в Пермском крае решили устроить 9 апреля, — сообщил руководитель округа Дмитрий Антонов.

«Прощание с педагогом Добрянской школы №5 Олесей Петровной Багута состоится 9 апреля 2026 года: 10.00 (8.00 мск) — в Дворце культуры и спорта имени В.А. Ладугина (в Добрянке)», — написал Антонов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

После этого пройдёт отпевание в храме Рождества Пресвятой Богородицы и поминальный обед в ресторане «Старый город».

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что накануне 17-летний подросток нанес ножевые ранения своему классному руководителю на улице у входа в школу в пермской Добрянке. Других пострадавших нет. Педагог скончалась. СК РФ расследует уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и по статье 293 УК РФ (халатность).
