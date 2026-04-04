Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Яйца по 100 рублей за десяток — это точно выгодно?!
Общество
Липчанка украла секретную рецептуру на работе и передала ее сторонней компании
Происшествия
Липецкая область провела в режиме воздушной опасности всю ночь
Происшествия
Ты никогда не пожалеешь о том, о чём сумел смолчать
Неделя 48
В Липецкой области небольшие дожди и до +15
Общество
На 10 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Спорт
1818
04.04.2026 18:45
2

Под Липецком 250 снайперов откроют огонь

Крупные международные соревнования стартовали в Конь-Колодезе.

В Конь-Колодезе Хлевенского района прошла торжественная церемония открытия Всероссийских соревнований и этапа Кубка России по пулевой стрельбе.

Этап Кубка России собрал 253 взрослых спортсмена из 22-х регионов России, а приезд 15-ти спортсменов из Белоруссии придал соревнованиям статус международных.

Наиболее многочисленной стала команда Липецкой области, в которую вошли 34 спортсмена.

Самой юной участницей является 14-летняя Кира Логвинова из Белгородской области, а самым взрослым 60-летний Всеволод Афанасьев из Адыгеи.

Всероссийские соревнования проводят среди юношей и девушек до 17 лет, в них выступят 160 участников из 18 регионов России, а также белорусские стрелки.
В церемонии открытия приняли участие вице-губернатор Липецкой области Роман Балашов и президент федерации пулевой и стендовой стрельбы Липецкой области, член исполнительного комитета Стрелкового Союза России Сергей Мельник.

Первые комплекты наград в отдельных видах стрельбы будут разыграны уже завтра, 5 апреля.

Фото Стрелкового Союза России
Пулевая стрельба
40
0
19
11
3

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
КОМДИВ
вчера, 15:37
Лучше бы тренировались на незванных дронах
Ответить
Тока
вчера, 20:49
Бла бла
Ответить
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить