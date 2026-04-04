04.04.2026 18:45
Под Липецком 250 снайперов откроют огонь
Крупные международные соревнования стартовали в Конь-Колодезе.
Этап Кубка России собрал 253 взрослых спортсмена из 22-х регионов России, а приезд 15-ти спортсменов из Белоруссии придал соревнованиям статус международных.
Наиболее многочисленной стала команда Липецкой области, в которую вошли 34 спортсмена.
Самой юной участницей является 14-летняя Кира Логвинова из Белгородской области, а самым взрослым 60-летний Всеволод Афанасьев из Адыгеи.
Всероссийские соревнования проводят среди юношей и девушек до 17 лет, в них выступят 160 участников из 18 регионов России, а также белорусские стрелки.
В церемонии открытия приняли участие вице-губернатор Липецкой области Роман Балашов и президент федерации пулевой и стендовой стрельбы Липецкой области, член исполнительного комитета Стрелкового Союза России Сергей Мельник.
Первые комплекты наград в отдельных видах стрельбы будут разыграны уже завтра, 5 апреля.
Фото Стрелкового Союза России
