Мошенники убедили пенсионерку проехать 300 км, чтобы отдать им почти 1 миллион рублей

При этом женщину ещё и заставили написать заявление на имя начальника разведки ФСБ (копию заявления прилагаем).

Представительница послевоенного поколения, отличающегося стойкостью и упорством, выполнила все указания, несмотря на то, что такси пришлось вызывать ночью. Заявление в полицию она написала только через несколько дней после случившегося.

















79-летняя пенсионерка добиралась на такси из Липецка до Тулы, чтобы передать свои сбережения мошенникам – около 950 тысяч рублей.Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, женщину взяли в оборот в конце марта этого года. Сначала ей позвонили неизвестные и убедили продиктовать паспортные данные, пригрозив, что иначе женщине перестанут платить пенсию.Затем начали поступать уже «звонки из ФСБ». «Оперативный сотрудник» сообщил, что пенсионерка передала свои данные мошенникам, что, в сущности, было чистой правдой и что теперь бабуле якобы грозит уголовная ответственность. Чтобы ей избежать, пожилую женщину заставили писать заявление на имя несуществующего «руководителя отдела ОНТР разведки ФСБ России». Кроме того, все сбережения нужно было отправить на безопасный счёт, но не переводом, а привезти лично.