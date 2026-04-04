Происшествия
3754
04.04.2026 10:27
39

Мошенники убедили пенсионерку проехать 300 км, чтобы отдать им почти 1 миллион рублей

При этом женщину ещё и заставили написать заявление на имя начальника разведки ФСБ (копию заявления прилагаем).

79-летняя пенсионерка добиралась на такси из Липецка до Тулы, чтобы передать свои сбережения мошенникам – около 950 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, женщину взяли в оборот в конце марта этого года. Сначала ей позвонили неизвестные и убедили продиктовать паспортные данные, пригрозив, что иначе женщине перестанут платить пенсию.

Затем начали поступать уже «звонки из ФСБ». «Оперативный сотрудник» сообщил, что пенсионерка передала свои данные мошенникам, что, в сущности, было чистой правдой и что теперь бабуле якобы грозит уголовная ответственность. Чтобы ей избежать, пожилую женщину заставили писать заявление на имя несуществующего «руководителя отдела ОНТР разведки ФСБ России». Кроме того, все сбережения нужно было отправить на безопасный счёт, но не переводом, а привезти лично.

Представительница послевоенного поколения, отличающегося стойкостью и упорством, выполнила все указания, несмотря на то, что такси пришлось вызывать ночью. Заявление в полицию она написала только через несколько дней после случившегося.

Комментарии (39)

Очевидец
вчера, 13:56
Какие отсталые люди вокруг нас каптят мир...
Ответить
тема для размышления
вчера, 11:58
Ужас-ужасный! Я уже и листовку в лифте разместила из УВД, там крупными буквами написано : " С незнакомцами по телефону не разговаривать , сразу трубку класть"... Свои ,в нужде отложенные, деньги везти мошенникам на такси - это какое здоровье надо иметь в 79 лет?! Посла бы их сразу и спала бы спокойно дома. Кому надо - домой придут сами или пригласят в служебный кабинет по повестке.....
Ответить
q
вчера, 14:26
В стране такая система, что люди не доверяют всему официальному.
Ответить
Гы
вчера, 11:19
Главное, что все не верят ни в правоохранительные органы, ни в судебную систему, но все говорят о расстрела и пожизненный сроках. А вдруг это вас коснётся?
Ответить
От туда
вчера, 09:49
Сейчас всё в камерах,можно отследить и задержать этиз сотрудников и лет 15 без удо и сво
Ответить
На заметку
вчера, 09:06
О государстве судят по тому, как оно заботится о стариках и детях. Как говорится, всё очевидно...
Ответить
За такие
вчера, 06:23
Дела надо давать пожизненное,тогда не будет соблазна облопошить пожилых.Считаю ,что нет защиты пожилых людей.
Ответить
( i )
04.04.2026 17:27
Хранить сейчас выгоднее, чем вкалывать, а тем более - тратить. Внуки сами могут пойти менять здоровье на завод или закинуть на плечи курьерскую сумку.
Ответить
Туча
04.04.2026 16:57
Горько всё это.
Ответить
Соседка
04.04.2026 16:43
Ох уж эти бедные старушки...
Ответить
Бабка Первая
04.04.2026 15:54
Не у всех родня рядом и рвётся помогать даже во время болезни. Да и мы, старики, далеко не все жаждем изобразить беспомощность и упрекать, что вот я вам всё.., а теперь вы обязаны мне устроить беспроблемную жизнь. А женщину жалко - понятно, что это болезнь. А лечиться у нас сложно и для многих дорого.
Ответить
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
