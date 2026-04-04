Житель Лев-Толстовского округа собирался употребить более килограмма наркотиков

О планах узнали полицейские и отобрали всё зелье.

В Лев-Толстовском округе полицейские установили причастность 33-летнего местного жителя к незаконному хранению наркотических средств.Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, при осмотре частного домовладения, било обнаружено измельченное вещество растительного происхождения. Задержанный пояснил, что веществом является марихуана, изготовил он её для личного употребления. Заготовка оказалось внушительной – более 1 килограмма.В Новой Деревне Липецкого района у 39-летнего мужчины тоже нашли марихуану – около 100 граммов, что тоже является крупным размером.Против обоих фигурантов возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение запрещённых веществ в крупном размере», которая предусматривает лишения свободы от 3 до 10 лет.А в Волово у 44-летнего мужчины изъяли «всего» 10,5 граммов растительного наркотика, его привлекли к ответственности по части 1 статьи 228 – до 3-х лет лишения свободы.