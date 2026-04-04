Происшествия
1392
04.04.2026 09:11
7

Житель Лев-Толстовского округа собирался употребить более килограмма наркотиков

О планах узнали полицейские и отобрали всё зелье.

В Лев-Толстовском округе полицейские установили причастность 33-летнего местного жителя к незаконному хранению наркотических средств.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, при осмотре частного домовладения, било обнаружено измельченное вещество растительного происхождения. Задержанный пояснил, что веществом является марихуана, изготовил он её для личного употребления. Заготовка оказалось внушительной – более 1 килограмма.

В Новой Деревне Липецкого района у 39-летнего мужчины тоже нашли марихуану – около 100 граммов, что тоже является крупным размером.

Против обоих фигурантов возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение запрещённых веществ в крупном размере», которая предусматривает лишения свободы от 3 до 10 лет.

А в Волово у 44-летнего мужчины изъяли «всего» 10,5 граммов растительного наркотика, его привлекли к ответственности по части 1 статьи 228 – до 3-х лет лишения свободы.
Комментарии (7)

Естественный отбор
04.04.2026 13:31
В табачном эквиваленте 1 кг табака в заводских кисетах по 30-35 грамм выкуриваются одним человеком за примерно 150 дней по 20 самокруток в день. Я сомневаюсь, что можно человеку выжить после 20 самокруток в день из " того растительного происхождения что изъяли" - там же не обычный курительный табак......
Не надо гнать
04.04.2026 14:40
Кисет на два дня
Надо же
04.04.2026 12:57
Килограми марихуаны? И всё себе? Не верю. Кто-то навёл, значит, с кем-то делился. Или продавал.
Лена
04.04.2026 12:56
Когда запретят алкоголь?
Док
04.04.2026 11:02
А что тогда за синьку не забираете и её не отбираете?! Синька - это зло.
Грустинка
04.04.2026 09:58
О планах узнали и "План" отобрали.
Троль
04.04.2026 09:34
Зелье натуральное,лучше всякой аптеки,отпустите пацана и верните что забрали...
