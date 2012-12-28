У 47-летнего грязинца нашли больше семи килограммов растительных наркотиков и 33 патрона
На набережной в Липецке заметили лису
По последним данным учёта численности диких животных, в Липецкой области живут 2189 лис. Их численность контролируется, проводится учёт животных.
В города лисы заходят в поисках пищи. В ноябре прошлого года лису заметили в Засосенском районе Ельца прямо у входа в подъезд многоквартирного дома. В октябре 2025 года в Сселках попавшая под машину лиса забежала в сарай. В Липецке лис ранее также видели на набережной, в Верхнем парке, на бульваре Сорокина и в сквере на улице Белана.
Если вы увидели лису в городе, можно обратиться в Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области или к инспекторам в округах. При этом липчанам напоминают: охотиться в на лис и других животных в пределах населённых пунктов нельзя.
