Бывший министр физкультуры и спорта Ксения Казакова подозревается в мошенничестве в особо крупном размере
Бывший министр физкультуры и спорта Ксения Казакова подозревается в мошенничестве в особо крупном размере
В России
138
сегодня, 15:40
В РФ ограничили ежедневное число штрафов за езду без полиса ОСАГО
Разработанный документ вносит коррективы в статью 12.37 Кодекса об административных правонарушениях, регулирующую ответственность за отсутствие страховки. За отсутствие полиса ОСАГО предусмотрен штраф в размере 800 рублей.
Водителя могли неоднократно привлекать к административной ответственности.
Решение касается всех видов фиксации нарушений.
Изначально предполагалось, что поправки коснутся только нарушений, фиксируемых камерами. Однако в финальную версию проекта эта формулировка не вошла.
Известно, что сейчас по закону водитель без полиса ОСАГО может заново привлекаться к ответственности при работе каждой из камер.
За отсутствие полиса ОСАГО предусмотрен штраф в размере 800 рублей. При повторном нарушении сумма штрафа увеличивается до 3-5 тысяч рублей. Недавно принятый Госдумой закон вводит ограничение на однократное привлечение к административной ответственности за вождение без страховки в течение суток после первого обнаружения этого нарушения.
Закон вступит в силу в день официального опубликования.
0
0
0
0
0
Комментарии