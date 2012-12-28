Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В России
138
сегодня, 15:40

В РФ ограничили ежедневное число штрафов за езду без полиса ОСАГО

Разработанный документ вносит коррективы в статью 12.37 Кодекса об административных правонарушениях, регулирующую ответственность за отсутствие страховки. За отсутствие полиса ОСАГО предусмотрен штраф в размере 800 рублей.

Госдума приняла законопроект, согласно которому штраф за езду без полиса ОСАГО будет выписываться только раз в сутки независимо от способа фиксации нарушения, — передает РИА Новости.

Водителя могли неоднократно привлекать к административной ответственности. Штраф составляет 800 рублей, а при повторном нарушении — от трех до пяти тысяч.

Решение касается всех видов фиксации нарушений.

Изначально предполагалось, что поправки коснутся только нарушений, фиксируемых камерами. Однако в финальную версию проекта эта формулировка не вошла.

Известно, что сейчас по закону водитель без полиса ОСАГО может заново привлекаться к ответственности при работе каждой из камер.

За отсутствие полиса ОСАГО предусмотрен штраф в размере 800 рублей. При повторном нарушении сумма штрафа увеличивается до 3-5 тысяч рублей. Недавно принятый Госдумой закон вводит ограничение на однократное привлечение к административной ответственности за вождение без страховки в течение суток после первого обнаружения этого нарушения.

Закон вступит в силу в день официального опубликования.
ОСАГО
автомобили
полис
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить