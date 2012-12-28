В России
119
сегодня, 14:47

Президент РФ подписал указ о помиловании 23 женщин

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании 23 женщин. Все помилованные женщины имеют несовершеннолетних детей.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева заявила, что все 23 помилованные президентом России Владимиром Путиным женщины имеют несовершеннолетних детей, — передает РИА Новости.

Ранее председатель СПЧ Валерий Фадеев сообщил, что Путин подписал указ о помиловании 23 женщин.

«Все эти женщины с несовершеннолетними детьми - там разные категории. Конечно, изначально хотелось, чтобы поскорее их помиловали, но для помилования хорош абсолютно любой день… Дай Бог, чтобы каждый день кого-то миловали. Дай Бог, чтобы всегда находились у нас такие возможности на встречах с президентом миловать», — сказала Меркачева.

В декабре 2025 года на встрече СПЧ с президентом член совета Ева Меркачева попросила российского лидера помиловать инвалидов и женщин с детьми, которые осуждены впервые за совершение нетяжкого и ненасильственного преступления. Глава государства пообещал посмотреть подготовленные правозащитниками списки.
помилование
женщины
0
0
0
0
0

