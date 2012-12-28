Все новости
В России
3
4 минуты назад

В РФ заработали новые нормы о сроках оплаты ЖКУ

В России вступил в силу нормативный акт, согласно которому в стране вводится более удобная оплата коммунальных услуг.

С 1 марта в России начали действовать новые правила оплаты жилищно-коммунальных услуг. Как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, изменения должны сделать систему расчетов более удобной для граждан, — пишет МК.

Теперь платежные документы за жилое помещение и коммунальные услуги должны направляться потребителям не позднее 5-го числа месяца. Оплатить ЖКУ за предыдущий месяц граждане обязаны до 15-го числа. Поправки внесены в Жилищный кодекс РФ.

По словам Володина, прежний порядок нередко создавал людям сложности, поскольку рассчитаться за коммунальные услуги требовалось до 10-го числа, тогда как зарплата многим поступает позже.

«Заработная плата многим приходит после 10-х чисел, и прежние нормы ЖК РФ о необходимости рассчитаться за коммунальные платежи до 10-го вели к просрочкам, создавали для людей трудности», — отметил он.

Новые сроки становятся едиными и обязательными для всех. Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации больше не смогут менять их по своему усмотрению.

Володин также подчеркнул, что вопросы повышения качества коммунальных услуг, усиления контроля в этой сфере и ответственности за нарушения остаются в числе приоритетов для депутатов. По его словам, ко второму чтению готовятся инициативы о расширении полномочий ФАС в части тарифного регулирования, а также о введении дисквалификации для должностных лиц региональных органов, отвечающих за госрегулирование тарифов, в случае неоднократного неисполнения предписаний службы.

«Будет больше порядка, прозрачности и ответственности. Позиция Государственной думы — надо брать тарифы под особый контроль. Защищать наших граждан», — заявил председатель Госдумы.
ЖКХ
тарифы
плата
