4 минуты назад
В РФ заработали новые нормы о сроках оплаты ЖКУ
В России вступил в силу нормативный акт, согласно которому в стране вводится более удобная оплата коммунальных услуг.
Теперь платежные документы за жилое помещение и коммунальные услуги должны направляться потребителям не позднее 5-го числа месяца. Оплатить ЖКУ за предыдущий месяц граждане обязаны до 15-го числа. Поправки внесены в Жилищный кодекс РФ.
По словам Володина, прежний порядок нередко создавал людям сложности, поскольку рассчитаться за коммунальные услуги требовалось до 10-го числа, тогда как зарплата многим поступает позже.
«Заработная плата многим приходит после 10-х чисел, и прежние нормы ЖК РФ о необходимости рассчитаться за коммунальные платежи до 10-го вели к просрочкам, создавали для людей трудности», — отметил он.
Новые сроки становятся едиными и обязательными для всех. Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации больше не смогут менять их по своему усмотрению.
Володин также подчеркнул, что вопросы повышения качества коммунальных услуг, усиления контроля в этой сфере и ответственности за нарушения остаются в числе приоритетов для депутатов. По его словам, ко второму чтению готовятся инициативы о расширении полномочий ФАС в части тарифного регулирования, а также о введении дисквалификации для должностных лиц региональных органов, отвечающих за госрегулирование тарифов, в случае неоднократного неисполнения предписаний службы.
«Будет больше порядка, прозрачности и ответственности. Позиция Государственной думы — надо брать тарифы под особый контроль. Защищать наших граждан», — заявил председатель Госдумы.
